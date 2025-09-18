Fermeture temporaire d’une section de la route 138 à Port-Cartier
Il y aura des travaux sur la route 138 du 22 au 25 septembre. Photo Vincent Rioux-Berrouard
Une partie de la route 138, à Port-Cartier, sera fermée à la circulation du 22 au 25 septembre.
La section qui sera interdite d’accès est située entre la rue de Shelter Bay et l’avenue Boisvert. Les automobilistes devront faire un détour par la rue Élie-Rochefort.
Cette fermeture temporaire est causée par des travaux sur des services publics, indique Transport Québec.
