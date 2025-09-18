Drakkar : 161 184 $ pour le fonds d’études des joueurs

Par Karianne Nepton-Philippe 3:57 PM - 18 septembre 2025
Jean-François Grégoire, Simon Brisson, Steeve Gagné, Bernard Filiatrault et Simon D'Auteuil. Photo Kassandra Blais

Le Drakkar de Baie-Comeau a réussi à amasser pas moins de 161 184 $, un montant qui ira directement dans le fonds d’études des joueurs. 

Ce montant record a été récolté grâce au tournoi de golf du 12 septembre, l’encan annuel et les tout nouveaux ambassadeurs. 

Il s’agit d’une augmentation considérable. En 2024, c’était un montant de 10 130 $ et de 15 000 $ en 2023.

La grande nouveauté est la contribution du président d’honneur du Drakkar, Steeve Gagné et de Bernard Filiatrault, partenaire présentateur de l’événement avec Gestion de patrimoine Dechamplain Filiatrault Normand. 

Ils ont sollicité des dons auprès de la communauté d’affaires de la région. Leur engagement a porté fruit, près de 50 personnes ont répondu à l’appel en faisant un don de 2 500 $ chacun.

« On se compte chanceux de pouvoir compter sur des gens dévoués, qui ont leur équipe à coeur. Le résultat de cette année montre certainement que les gens répondent présents pour soutenir l’équipe », déclare Julie Dubé, présidente du conseil d’administration.

Le fonds d’études du Drakkar permet de couvrir l’ensemble des frais liés à l’éducation des joueurs, incluant entre autres les bourses d’études, les cours, le matériel scolaire et, au besoin, des services de tutorat. 

Tournoi de golf du Drakkar : un record inattendu grâce à 45 ambassadeurs 

