Défiguré pour un chien à Longue-Pointe-de-Mingan : la sentence attendue en décembre

Par Sylvain Turcotte 2:32 PM - 18 septembre 2025
David Vibert au palais de justice de Sept-Îles, jeudi, 8 mai 2025. Photo archives, Sylvain Turcotte

Le dossier de David Vibert, qui a défiguré Neil Scott parce qu’il avait accidentellement heurté son chien en voiture, connaîtra son dénouement en décembre.

En octobre 2022, Neil Scott roulait sur sa rue en direction du travail, quand un chien du voisinage est surgi de nulle part. Il l’a frappé avec sa voiture. Dans les instants suivant l’accident, il a été assailli de coups par David Vibert, le propriétaire de l’animal. Une des personnes témoin de la scène aurait rapporté entre 40 et 50 coups donnés au visage de Neil Scott. 

Un peu plus de quatre mois après avoir amorcé les représentations sur sentence, les avocats des deux parties ont pu terminer le tout jeudi, au palais de justice de Sept-Îles.

La poursuite propose entre trois et cinq ans d’emprisonnement pour David Vibert, coupable de voie de faits graves, en lien avec les événements survenus  à Longue-Pointe-de-Mingan. La défense a parlé de sursis dans la collectivité.

La juge Vicky Lapierre rendra sa décision le 17 décembre. 

Défiguré pour un chien

Défiguré pour un chien | La famille de la victime « à bout » des procédures

