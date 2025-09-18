14 nouveaux millionnaires en Basse-Côte-Nord

Les 14 résidents de la Basse-Côte-Nord qui ont remporté un montant de 50 M$ grâce à un billet gagnant de Lotto Max ont reçu leur prix lors d’une cérémonie organisée par Loto-Québec.

Chacun d’eux a reçu 3 571 428 $.

Le billet gagnant a été vendu en Formule groupe au St-Paul’s River General Store, à Bonne-Espérance, en Basse-Côte-Nord.

C’est au matin du 6 septembre que l’une des membres a découvert que son groupe de loterie avait remporté le gros lot du Lotto Max. Par la suite, le téléphone et le bouche-à-oreille ont permis de retracer les autres chanceux. Le carnet de notes dans lequel les employés du commerce ont l’habitude d’inscrire le nom des participants a été bien utile aux recherches. Le magasin du village est d’ailleurs devenu le lieu d’une fête improvisée lors de cette journée, indique Loto-Québec.

Les réactions ont été diverses lorsque chaque personne a appris qu’elle devenait millionnaire. La septuagénaire Loretta Cabot Griffin, qui travaillait dans la transformation du poisson, a retiré son filet à cheveux et annoncé qu’elle prenait sa retraite sur-le-champ lorsqu’elle a appris la nouvelle.

Pour sa part, Adam Jones Fowler, employé de la voirie à Rivière-Saint-Paul, a quant à lui appris la bonne nouvelle par un appel vidéo de Malinda Griffin, employée du commerce qui a vendu le billet gagnant. « Je pense que tu n’auras plus besoin de retourner travailler », lui a lancé Malinda à la blague. Il compte réduire ses heures pour avoir davantage de temps à consacrer à ses loisirs, comme la chasse et la pêche.

Cérémonie

Pour célébrer la remise de ce lot, un événement festif a eu lieu le 18 septembre à la Ferme de la Baie du Saumon, à Rivière-Saint-Paul. Pour l’occasion, les gagnants proches, voisins et curieux s’y sont réunis.

À noter que le St-Paul’s River General Store recevra une commission de 500 000 $, équivalant à 1 % du gain.

« La chance que connaissent aujourd’hui les gagnants aura des retombées considérables pour bien des familles et pour toute la communauté de Bonne-Espérance. Nous sommes très fiers d’apporter notre contribution dans les collectivités du Québec et de permettre à des gens de réaliser leurs rêves », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l’exploitation des loteries à Loto-Québec.

Rappelons que la Basse-Côte-Nord est accessible uniquement par bateau ou par avion.