Une surveillance accrue sur le chantier de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:48 PM - 17 septembre 2025
Les travaux correctifs se poursuivent à la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Avec les nombreux problèmes depuis le début de la construction, la Société québécoise des infrastructures (SQI) prend les moyens nécessaires pour s’assurer que les travaux restants soient réalisés de façon conforme pour la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre.

Cet important projet a été grandement retardé à la suite de la découverte d’infiltrations d’eau et d’une propagation importante de moisissures, en juin 2023. Un nouvel entrepreneur a dû reprendre le chantier en main à l’été 2024.

À un an de la fin des travaux, la SQI affirme qu’une «équipe chevronnée» est présente sur le site. 

Une surveillance accrue a également été mise en place pour veiller à la réalisation des travaux selon les plans.

« Un technologue senior ayant réalisé plusieurs maisons des aînés effectue une surveillance à temps plein et est également accompagné d’une surveillante en électromécanique », écrit la SQI. « La SQI a la responsabilité de remettre une infrastructure sans compromis sur le plan de la qualité et elle suit de manière très serrée l’évolution des travaux. »

Les dommages causés par les infiltrations d’eau ont demandé des travaux correctifs au niveau de l’enveloppe du bâtiment et sur des éléments électromécaniques.

Jusqu’à présent, les travaux sur les composantes de l’enveloppe extérieure avancent bien. Les composantes intérieures telles que le gypse, la ventilation, l’isolation thermique, l’électricité et la plomberie progressent elles aussi significativement.

Les travaux civils liés aux aménagements extérieurs ont été amorcés, notamment ceux concernant les bordures et les dalles de béton.

Le budget de construction est en cours d’analyse et demeure, pour le moment, inchangé, précise la SQI. Un montant de 56 M$ avait été annoncé en début de projet.

En ce qui concerne la livraison, cette dernière est maintenue pour l’été 2026. Initialement, la maison des aînés de Havre-Saint-Pierre devait être livrée pour l’automne 2022.

Selon le CISSS de la Côte-Nord, le futur édifice doit accueillir 48 résidents. Il y aura 19 places pour des aînés en perte d’autonomie, 5 places pour des adultes vivant une situation de handicap en raison d’une déficience physique, intellectuelle ou d’un trouble du spectre de l’autisme, ainsi que 24 places exploitées par la Corporation des aînés de la Minganie pour des aînés autonomes et semi-autonomes.

Hélène Desbiens
Hélène Desbiens
48 minutes il y a

Fait 5 ans que je vais au Havre et ça avance à pas de tortue. Fait ,défait,refait. Hâte de voir l’été prochain si tout est terminé. Ça frôle le ridicule $$$$$$$$$$$….

