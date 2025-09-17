Sept-Îles recherche des aînés pour la création d’un conte multigénérationnel 

Emilie Caron-Wart 3:59 PM - 17 septembre 2025
Temps de lecture :

Le Service des loisirs et de la culture recherche des aînés pour participer à des ateliers scolaires sur l’écriture d’un conte. Photo Pixabay

La Ville de Sept-Îles est à la recherche de participants d’au moins 65 ans pour la création d’un conte avec des élèves du primaire. 

Le Service de loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles souhaite trouver une quinzaine de personnes âgées de 65 ans et plus pour participer à la création de contes multigénérationnels, avec les élèves de 5e et 6e année de l’école Gamache.

Le projet se traduira par une douzaine de rencontres, du 25 septembre au 10 décembre, à raison d’une fois par semaine. Chaque aîné sera attitré à deux élèves pour la création d’un conte, autant pour l’écriture que pour l’aspect illustration. L’atelier sera sous la supervision de l’artiste Christine Lebel. 

Pour s’inscrire, il faut communiquer avec Mme Marie-Hélène Ménard au 418 962-2525, poste 2950 ou par courriel au culture@septiles.ca.

Le projet est possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Sept-Îles, en partenariat avec le Centre de services scolaire du Fer et l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Des artistes de Uashat mak Mani-utenam dans la course aux Félix de l’Adisq

Une surveillance accrue sur le chantier de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Syndicats : ce n’est pas une déclaration de guerre, assure Jean Boulet

Emplois vedettes

Agent(e) correctionnel(le) I – Établissement Port-Cartier (CX-01) – Processus accéléré

Service correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Des artistes de Uashat mak Mani-utenam dans la course aux Félix de l’Adisq

Consulter la nouvelle

Une surveillance accrue sur le chantier de la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord