Sept-Îles recherche des aînés pour la création d’un conte multigénérationnel 

La Ville de Sept-Îles est à la recherche de participants d’au moins 65 ans pour la création d’un conte avec des élèves du primaire.

Le Service de loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles souhaite trouver une quinzaine de personnes âgées de 65 ans et plus pour participer à la création de contes multigénérationnels, avec les élèves de 5e et 6e année de l’école Gamache.

Le projet se traduira par une douzaine de rencontres, du 25 septembre au 10 décembre, à raison d’une fois par semaine. Chaque aîné sera attitré à deux élèves pour la création d’un conte, autant pour l’écriture que pour l’aspect illustration. L’atelier sera sous la supervision de l’artiste Christine Lebel.

Pour s’inscrire, il faut communiquer avec Mme Marie-Hélène Ménard au 418 962-2525, poste 2950 ou par courriel au culture@septiles.ca.

Le projet est possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Sept-Îles, en partenariat avec le Centre de services scolaire du Fer et l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles.