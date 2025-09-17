Pessamit récolte 10 000 livres de homard

La saison 2025 de pêche au homard vient de prendre fin pour les Innus de Pessamit, qui complètent ainsi leur deuxième année en mode exploratoire au large de Baie-Comeau.

Ce projet, encadré par un permis exploratoire, vise à mieux connaître une ressource en forte croissance dans le secteur.

« C’est la deuxième saison cette année avec les permis exploratoires. On a deux secteurs, le 18A et le 18B, et ça s’est bien déroulé », explique Majoric Pinette, coordonnateur aux pêches pour le Conseil de bande de Pessamit.

Une récolte en hausse

Au total, environ 10 000 livres de homard ont été capturées par les pêcheurs de la communauté en 2025. Un bond significatif par rapport à la première année, qui avait donné des résultats beaucoup plus modestes.

« L’an passé, c’était beaucoup moins que ça. Là, on s’améliore », souligne M. Pinette, en précisant que les efforts exploratoires impliquent de changer fréquemment de sites de pêche pour collecter des données sur la ressource.

Plusieurs bouées servent à déterminer où sont les casiers à homards au large de Baie-Comeau. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Une ressource en expansion à Baie-Comeau

Si les Innus de Pessamit se sont lancés dans cette nouvelle pêche, c’est parce que la présence du homard dans le secteur s’est accentuée ces dernières années.

« Oui, c’est à cause de ça, vu que la ressource s’en allait en augmentant », confirme M. Pinette.

Selon lui, les homards du secteur ne se distinguent pas particulièrement par leur taille par rapport à ceux de la Gaspésie ou du Nouveau-Brunswick. La différence réside surtout dans leur nombre. « Ils n’en avaient pas avant ou très peu », précise-t-il.

Partenariat avec Pêcherie Manicouagan

Les captures sont acheminées directement vers l’entreprise Pêcherie Manicouagan où elles sont conservées dans des bassins et vendues à la clientèle. « On les ramasse, puis on les met dans des boîtes et on les amène là-bas puisque nous sommes partenaires avec eux », indique le coordonnateur.

Même si la communauté espère obtenir un permis commercial dans les prochaines années, aucun projet de poissonnerie locale n’est sur la table pour le moment. « On ne peut pas compétitionner avec nos partenaires », précise M. Pinette.

Pour l’instant, le projet demeure exploratoire et sous supervision, avec des visites régulières de l’AMIC (Association des pêcheurs de homard des Îles-de-la-Madeleine) pour mesurer et contrôler les captures. Les perspectives demeurent prometteuses.

« Oui, c’est sûr qu’on devrait avoir un permis commercial dans les prochaines années », anticipe Majoric Pinette.

Avec la ressource qui prend de l’ampleur dans le secteur de Baie-Comeau et des résultats encourageants, la pêche au homard pourrait ainsi s’imposer comme une nouvelle filière économique et culturelle pour la communauté innue de Pessamit.