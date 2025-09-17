Maliotenam en vedette dans un vidéoclip d’Émile Bilodeau

Emilie Caron-Wart 11:35 AM - 17 septembre 2025
Temps de lecture :

Matiu et Émile Bilodeau dans le vidéoclip de la chanson Maut tsham tournée à Maliotenam. Photo capture d'écran

Émile Bilodeau a lancé le vidéoclip de la chanson Mauat tsham, une collaboration avec Matiu tournée sur les plages de Maliotenam. 

Dans le nouvel album d’Émile Bilodeau Bill aux Îles, une des dix nouvelles chansons s’intitule Mauat tsham. Il s’agit une reprise de sa populaire chanson Ça va en innu-aimun, avec la collaboration de l’artiste innu de Uashat mak Mani-utenam, Matiu.

Émile Bilodeau a d’ailleurs exprimé son souhait d’être invité au prochain Festival Innu Nikanu dans un commentaire sur les réseaux sociaux. Florent Vollant introduit aussi la chanson avec une réflexion sur la marche.

La chanson a été enregistrée en spectacle au Café-Théatre Graffiti de Port-Cartier. Le vidéoclip a été tourné sur les plages de Maliotenam par les réalisateurs Jules Falardeau et le Septilien Jean-Phillipe Nadeau Marcoux, en août dernier. 

Depuis sa parution le 12 septembre, il y a plus de 27 000 visionnements sur le vidéoclip.

Les influences du Che Guevara jusqu’à Sept-Îles

