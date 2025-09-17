Les aînés de la Côte-Nord mis à l’honneur

Par Johannie Gaudreault , Johannie Gaudreault jgaudreault@journalhcn.com 10:00 AM - 17 septembre 2025
Temps de lecture :

La Journée internationale des aînés est le 1er octobre. Photo Pixabay

La Côte-Nord souligne l’importance de la contribution de ses personnes âgées en se joignant au mouvement mondial de la Journée internationale des aînés (JIA).

Sous le thème « Aînés, piliers de nos communautés », l’événement vise à mettre en lumière la contribution essentielle des personnes âgées au dynamisme et à la vitalité de la région.

La Table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord (TRCA CN) rappelle que cette journée représente une occasion de reconnaître l’engagement collectif des aînés, qu’il s’agisse de la transmission de leurs savoirs, de leur implication bénévole ou de leur participation sociale et économique.

« Face aux enjeux que vivent nos aînés et les défis qui touchent nos communautés nord-côtières, nous devons poursuivre nos efforts afin d’établir une véritable solidarité intergénérationnelle et faire de notre région un lieu de reconnaissance, de dignité et d’amélioration continue des conditions de vie de nos aînés », affirme Micheline Anctil, présidente de la TRCA CN.

Des priorités régionales concertées

La Table régionale met de l’avant plusieurs priorités pour améliorer les conditions de vie des aînés sur la Côte-Nord :

– favoriser le vieillissement à domicile avec l’accompagnement nécessaire;

– rendre accessibles et abordables les services de transport adapté et collectif;

– mettre en place des services d’hébergement de proximité;

– créer des conditions favorisant la participation sociale;

– soutenir un continuum de services pour tous les stades de la vie.

L’organisme invite la population à profiter de cette journée pour témoigner reconnaissance, solidarité et bienveillance envers les aînés, tout en travaillant collectivement à faire de la Côte-Nord une région véritablement « amie des aînés ».

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Bientôt des travaux sur la toiture de l’aréna de Havre-Saint-Pierre

Pessamit récolte 10 000 livres de homard

Nettoyeur Sept-Îles reprendra bientôt du service

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Bientôt des travaux sur la toiture de l’aréna de Havre-Saint-Pierre

Consulter la nouvelle

Pessamit récolte 10 000 livres de homard

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord