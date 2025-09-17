Le Cégep de Sept-Îles présente les locaux de son programme de techniques de physiothérapie

Le Cégep de Sept-Îles prépare la relève des techniciens en physiothérapie. Ils sont une vingtaine d’étudiants pour la première cohorte du programme. L’heure était à l’inauguration officielle des locaux.

Après un peu plus de trois ans de démarches, de travaux et d’aménagements, ce fut la rentrée le 25 août pour les élèves du nouveau programme du Cégep de Sept-Îles en techniques de physiothérapie.

Les différents locaux, au deuxième étage du Pavillon ArcelorMittal, ont officiellement été inaugurés le 17 septembre. Plusieurs intervenants et professionnels du milieu de la santé étaient au nombre des nombreux convives, un événement de réseautage par la même occasion.

Portrait

Des laboratoires font office de lieu d’apprentissages. On retrouve un laboratoire d’orthopédie, pour la tenue des cours d’anatomie. Les élèves bénéficient notamment de pièces osseuses du corps pour la manipulation.

Le laboratoire de neuro-gériatrie permet de travailler le côté fonctionnel de l’humain (bouger dans le lit, la levée du lit…). Dans ce même local, il y a un espace modèle d’une chambre d’hôpital pour expérimenter le contexte futur avec l’espace qui peut être exigu.

L’espace central, qui actuellement sert de local d’apprentissage entre autres pour les cours de biomécanique, servira éventuellement pour la clinique-école, avec une salle isolée pour l’évaluation des futurs patients. Cette espace pourrait aussi être le lieu de stage pour quatre étudiants.

” Tout est bâti pour ça “, mentionne Alexandre Campeau Larrivée, enseignant responsable du programme de techniques de physiothérapie du Cégep de Sept-Îles. Il mise sur Marie-Eve Beaupré comme enseignante à temps partiel et sur David Chabot-Deschênes comme technicien de laboratoire.

La première cohorte compte 25 élèves. La majorité est de Sept-Îles et Port-Cartier.

M. Campeau Larrivée a profité de l’inauguration des locaux pour lancer son message aux intervenants du milieu de la santé que ses futurs finissants se retrouveront dans leurs milieux de travail pour l’été 2028, mais qu’entre temps, dès la session d’hiver 2027, il leur tend la main pour des milieux de stage.

Pour l’accessibilité

Ce qui a motivé Alexandre Campeau Larrivée à se lancer dans cette aventure, c’est qu’il a à coeur sa région, mais il trouvait ” l’accessibilité à des physios très difficiles et j’aime la pédagogie”, souligne-t-il. Ces éléments ont été son ” moteur ” pour prendre en charge le programme.

Celui qui a étudié en physiothérapie à l’Université de Montréal souhaite également que les communautés isolées soient desservies.

Dans tout le cheminement qui aura mené aux travaux des locaux, Alexandre Campeau Larrivée aura visité trois autres collèges, soit Chicoutimi, Garneau et Montmorency. Il aura d’ailleurs été accompagné par l’architecte de DMG architecture Annie Gosselin.

” Tout le monde nous a ouvert leurs portes. Ce fut de belles collaborations”, a-t-il dit au Journal.

” J’aime dire qu’on a pris tous leurs bons coups et qu’on évite les mauvais “, a-t-il ajouté.

Projets

Outre la clinique-école qui devrait permettre d’offrir des services de physiothérapie à la population, il y a le projet de polyclinique mobile, pour dispenser les services à l’extérieur.

” Il reste bien des ficelles à attacher “, a indiqué M. Campeau Larrivée, soulignant qu’il s’agit, pour la polyclinique mobile, d’un projet.

” Un pas à la fois “, a-t-il mentionné lors de son discours.

La genèse

C’est en novembre 2021 que les cégeps de la Côte-Nord ont eu un appel d’offres du ministère pour dispenser dans la région les techniques de physiothérapie et de soins préhospitaliers d’urgence.

Le Cégep de Sept-Îles, qui souhaitait dispenser le programme d’architecture, a opté pour celui de physiothérapie. Un choix qui devait se faire pour février 2022. La confirmation du ministère est venue en juin.

Le programme de techniques de physiothérapie cadrait avec les ambitions du Cégep de Sept-Îles pour ses projets de dispensaire d’enseignement clinique et de GMFU (Groupe de médecine familiale universitaire).

Le laboratoire neuro-gériatrie dispose de différents équipements pour la réhabiliation. Photo Sylvain Turcotte

Un espace modèle de chambre d’hôpital pour que les étudiants du programme s’acclimate pour le futur. Photo Sylvain Turcotte

Des appareils d’entraînement pour les futurs patients de la clinique école, mais aussi pour l’apprentissage des étudiants du programme de technique de physiothérapie. Photo Sylvain Turcotte