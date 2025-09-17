Des artistes de Uashat mak Mani-utenam dans la course aux Félix de l’Adisq

Les noms de Maten et de Florent Vollant figurent parmi ceux et celles qui font briller la musique et qui sont nommés en vue du 47e Gala de l’Adisq.

Le groupe Maten, de Uashat mak Mani-utenam, est en lice dans la catégorie Artiste autochtone de l’année. Ses membres, Samuel Pinette, Mathieu Mckenzie et Kim Fontaine, se retrouvent ainsi aux côtés de Eadsé, Elisapie, Samian et Soleil Launière.

Quant à Florent Vollant, c’est pour Album de l’année – Réinterprétation que son nom figure dans les nominations.

Nikamutau (Chantons) Florent Vollant est l’album hommage rendu par plusieurs artistes du milieu de la musique, notamment Zachary Richard, Richard Séguin, Dumas. C’est le cadeau que Mathieu Mckenzie voulait offrir à son père.

Le Gala de l’Adisq aura lieu le 9 novembre prochain sur ICI Télé.