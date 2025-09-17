Bientôt des travaux sur la toiture de l’aréna de Havre-Saint-Pierre

Des travaux sur la toiture de l’aréna Denis-Perron devraient s’amorcer cet automne à Havre-Saint-Pierre.

Cette réfection est plus que nécessaire, afin de maintenir en fonction l’infrastructure qui date de 1972. Des fuites d’eau se produisent, en raison de l’état de la toiture.

La municipalité a octroyé le contrat à l’entreprise Groupe CFM de Sept-Îles, au cours de l’été, pour la somme de 788 357,13 $.

Cette réfection fait partie d’un projet plus large estimé à 3,5 M$ pour rénover l’aréna, afin de prolonger sa vie. Québec injecte 1,5 M$.

« On est partie du principe qu’on n’aura pas de nouvel aréna pour quelques années. On a donc décidé de maintenir en vie notre aréna, jusqu’à ce qu’on obtienne les fonds nécessaires pour un nouvel aréna », explique le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault.

Afin de maintenir les activités, un nouveau bâtiment a été aménagé à proximité de l’aréna en début d’année. À l’intérieur, on y retrouve des vestiaires pour le hockey féminin et pour les arbitres, ainsi qu’un espace pour les organismes qui ont des activités à l’aréna.

La prochaine étape sera de s’attaquer aux vestiaires des joueurs.

« Les vestiaires qu’on a présentement, tout s’est enfoncé. Il n’y a plus rien à faire avec ce bâtiment-là, il faut le remplacer », indique le maire.

La municipalité a donc octroyé un mandat, lors de la séance du conseil du 8 septembre, afin de réaliser les plans et devis pour la reconstruction. Un bâtiment modulaire est envisagé. La décision d’aller de l’avant avec cette phase du projet reviendra au prochain conseil municipal.

Un nouveau système de réfrigération a également été installé, dans la dernière année.

« On pense qu’avec les différentes choses qu’on a là, on pense qu’on va être capable de prolonger la vie de l’aréna Denis-Perron pour plusieurs années », affirme Paul Barriault.

L’un des éléments positifs de l’infrastructure est que la dalle de béton est en bon état, pour l’instant.

« On nous dit que la dalle, même si elle a 50 ans, est encore en bonne posture et en bonne condition », explique le maire.

Un autre dossier concernera la salle communautaire, qui est adjacente à l’aréna.

« Une partie de la salle communautaire pourrait être démolie. On pourrait installer la billetterie, des salles de bains, une petite salle pour des rencontres communautaires et des bureaux pour les organismes », dit le maire, qui précise qu’il s’agit d’un projet éventuel pour le prochain conseil.

Le projet de nouvel aréna à Havre-Saint-Pierre est estimé à environ 30 M$. La municipalité avait déposé une demande de subvention au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) en 2023. Elle a essuyé un refus en juillet 2024.