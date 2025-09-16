Vague de démissions au sein du CA du Club de patinage artistique de Sept-Îles

Cinq des neuf membres du conseil d’administration du Club de patinage artistique de Sept-Îles ont récemment remis leur démission, causant une onde de choc au sein de l’organisation.

C’est à la fin de la dernière réunion du CA, tenue le 7 septembre, que le président Yan Leblanc a décidé de quitter. Quatre autres membres l’ont suivi par la suite.

« Des membres essayaient de me prêter de mauvaises intentions en disant que je faisais des affaires pour moi, puis pour ma famille… J’ai décidé que ce n’est pas vrai que j’allais me battre pour défendre ça », a déploré M. Leblanc, en entrevue avec le Journal.

Ce dernier, qui a déjà été président de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, avait décidé de s’impliquer étant donné que ses enfants étaient dans le club.

« Si je suis pour travailler sur ce CA-là et qu’il y a toujours quelqu’un qui essaie juste de me pogner à défaut et de me planter ça en pleine face devant tout le monde, c’est pas vrai que je vais travailler dans des conditions comme ça », a-t-il poursuivi.

Il dit donc avoir remis sa démission « sur le champ », lorsque des personnes lui auraient dit qu’il était en conflit d’intérêts.

Yan Leblanc affirme que son but était de faire avancer le patin, d’augmenter le nombre de membres et de diversifier l’offre de services du Club de patinage artistique de Sept-Îles. Il souligne que les membres du CA sont tous des parents de jeunes qui patinent.

« C’est sûr et certain que toutes les décisions qu’on prend, ça a une incidence sur nos enfants », a-t-il soulevé. « On ne peut pas dire, bien là, je me retire de ce point-là, parce que j’ai un enfant qui patine. On décidera de rien, on avancera rien. »

Parmi les autres personnes à avoir quitté le CA, il y a sa femme, Isabelle Emond, sa fille Laura Leblanc ainsi que Marie-France Maltais et Carole-Anne Vaillancourt.

Yan Leblanc avance qu’un « climat malsain » semblait s’installer au sein du conseil d’administration, et ce, depuis la première réunion après l’AGA tenue au printemps, même si certaines rencontres se déroulaient tout de même rondement. C’est ce qui a conduit à leur décision, explique-t-il.

Le conseil avait pu lancer les inscriptions pour les jeunes. Il ne restait que celles du volet des adultes à mettre en place.

La suite

Avec le départ de cinq des neuf membres, le conseil d’administration restant ne peut plus prendre de décision ni engager des dépenses sans approbation.

Garry Poitras assumera la présidence par intérim d’ici une assemblée générale extraordinaire le 29 septembre, 18 h 30, à la salle de conférence de l’aréna Conrad-Parent. La rencontre aura pour but de procéder à l’élection de nouveaux membres et de « pouvoir poursuivre les activités essentielles au bon fonctionnement du Club », a-t-il indiqué dans l’invitation.

Mélanie Loisel, Chantal Gamache, et Marie-Pierre Naud sont les autres administratrices actives.

Le président par intérim ainsi que la présidente de l’Association régionale n’ont pas encore donné suite à nos demandes d’entrevue.