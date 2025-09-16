Vague de démissions au sein du CA du Club de patinage artistique de Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 11:42 AM - 16 septembre 2025
Temps de lecture :

Les activités du Club de patinage artistique de Sept-Îles sont lancées, même si cinq des neuf personnes de son conseil d’administration ont quitté. Photo Sylvain Turcotte

Cinq des neuf membres du conseil d’administration du Club de patinage artistique de Sept-Îles ont récemment remis leur démission, causant une onde de choc au sein de l’organisation. 

C’est à la fin de la dernière réunion du CA, tenue le 7 septembre, que le président Yan Leblanc a décidé de quitter. Quatre autres membres l’ont suivi par la suite.

« Des membres essayaient de me prêter de mauvaises intentions en disant que je faisais des affaires pour moi, puis pour ma famille… J’ai décidé que ce n’est pas vrai que j’allais me battre pour défendre ça », a déploré M. Leblanc, en entrevue avec le Journal.

Ce dernier, qui a déjà été président de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, avait décidé de s’impliquer étant donné que ses enfants étaient dans le club.

« Si je suis pour travailler sur ce CA-là et qu’il y a toujours quelqu’un qui essaie juste de me pogner à défaut et de me planter ça en pleine face devant tout le monde, c’est pas vrai que je vais travailler dans des conditions comme ça », a-t-il poursuivi.

Il dit donc avoir remis sa démission « sur le champ », lorsque des personnes lui auraient dit qu’il était en conflit d’intérêts.

Yan Leblanc affirme que son but était de faire avancer le patin, d’augmenter le nombre de membres et de diversifier l’offre de services du Club de patinage artistique de Sept-Îles. Il souligne que les membres du CA sont tous des parents de jeunes qui patinent. 

« C’est sûr et certain que toutes les décisions qu’on prend, ça a une incidence sur nos enfants », a-t-il soulevé. « On ne peut pas dire, bien là, je me retire de ce point-là, parce que j’ai un enfant qui patine. On décidera de rien, on avancera rien. »

Parmi les autres personnes à avoir quitté le CA, il y a sa femme, Isabelle Emond, sa fille Laura Leblanc ainsi que Marie-France Maltais et Carole-Anne Vaillancourt.

Yan Leblanc avance qu’un « climat malsain » semblait s’installer au sein du conseil d’administration, et ce, depuis la première réunion après l’AGA tenue au printemps, même si certaines rencontres se déroulaient tout de même rondement. C’est ce qui a conduit à leur décision, explique-t-il.

Le conseil avait pu lancer les inscriptions pour les jeunes. Il ne restait que celles du volet des adultes à mettre en place.

La suite

Avec le départ de cinq des neuf membres, le conseil d’administration restant ne peut plus prendre de décision ni engager des dépenses sans approbation. 

Garry Poitras assumera la présidence par intérim d’ici une assemblée générale extraordinaire le 29 septembre, 18 h 30, à la salle de conférence de l’aréna Conrad-Parent. La rencontre aura pour but de procéder à l’élection de nouveaux membres et de « pouvoir poursuivre les activités essentielles au bon fonctionnement du Club », a-t-il indiqué dans l’invitation. 

Mélanie Loisel, Chantal Gamache, et Marie-Pierre Naud sont les autres administratrices actives.

Le président par intérim ainsi que la présidente de l’Association régionale n’ont pas encore donné suite à nos demandes d’entrevue. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Son corps retrouvé à l’Île d’Anticosti

L’inflation a grimpé à 1,9 % au Canada et à 2,7 % au Québec en août

Les jeunes des régions ont moins de chance d’aller à l’université

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Son corps retrouvé à l’Île d’Anticosti

Consulter la nouvelle
Actualité

L’inflation a grimpé à 1,9 % au Canada et à 2,7 % au Québec en août

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 17 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord