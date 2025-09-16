Son corps retrouvé à l’Île d’Anticosti

La Sûreté du Québec confirme le décès d’Aubert Paradis, un homme de 72 ans de Rimouski porté disparu en juin dernier. Son corps a été retrouvé, le 26 juillet, sur les berges de l’Île d’Anticosti.

Des vérifications ont permis de confirmer son identité. La SQ collabore avec le coroner, afin d’établir les circonstances exactes du décès.

À ce stade, l’enquête tend à écarter l’intervention d’une tierce personne.

L’individu a été vu pour la dernière fois le 8 juin, vers 20 h 15, dans le secteur du boulevard Jessop à Rimouski.

Deux semaines après la diffusion d’un avis de disparition dans les médias, la Sûreté du Québec annonçait la fin des recherches actives.