Nettoyeur Sept-Îles reprendra bientôt du service

Nettoyeur Sept-Îles, dont l’édifice a été la proie des flammes le 26 août, ouvrira prochainement dans un local temporaire. Aucune date n’est toutefois avancée.

L’heure est au magasinage des machines pour le moment avant l’ouverture au 831, boulevard Laure, à côté de Gino Pizzeria.

Le plus gros défi est de trouver le personnel qualifié pour procéder à l’installation de l’équipement. Ils sont trois ou quatre dans la province, souligne Béchir Ben Aicha, directeur général du Groupe Belge, qui possède entre autres le Château Arnaud, l’Hôtel Mingan et des blocs appartements.

Dès la semaine prochaine, une personne sera chargée de collecter les informations des clients pour le remboursement, à la suite de l’incendie. Pour les montants de 500$ et plus, ça relèvera des assurances.

À savoir si le Groupe Belge reconstruira au même endroit où se trouvait le commerce avant l’incendie, ” une décision sera prise d’ici le printemps. Il faut voir les coûts “, mentionne M. Ben Aicha. ” On est toujours en attente des assurances. ”

La direction tenait toutefois à reprendre le service rapidement. D’autres options d’emplacements sont étudiés.

Nettoyeur Sept-Îles ajoutera un nouveau service à son offre avec l’emplacement du 831 boulevard Laure, soit celui de couturière, et ce, dès le 22 septembre.