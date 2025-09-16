L’inflation a grimpé à 1,9 % au Canada et à 2,7 % au Québec en août

Le taux d’inflation annuel a atteint 1,9 % en août au pays, selon Statistique Canada, en raison de la persistance des prix élevés à la pompe.

L’agence fédérale indique que les prix de l’essence ont augmenté de 1,4 % en août par rapport au mois précédent, l’augmentation des marges de raffinage ayant contrebalancé le recul des prix du pétrole brut.

Même si les prix de l’essence ont baissé par rapport à la même période l’an dernier, cette diminution sur un an a été moins importante qu’en juillet, ce qui a fait grimper le taux d’inflation global.

L’inflation a donc repris un peu de vigueur le mois dernier, alors qu’elle s’était établie à 1,7 % en juillet. Les économistes s’attendaient à ce que l’inflation ait atteint 2 % en août.

Au Québec, l’inflation s’est établie à 2,7 % en août, après avoir été de 2,3 % en juillet. Sur une base annuelle, la croissance des prix s’est accélérée dans huit provinces.

À l’épicerie, les Canadiens ont pu constater que la hausse des prix de la viande s’est accélérée, mais que les prix des fruits frais ont baissé, en particulier ceux des raisins et des cerises.

La Banque du Canada n’aura qu’une journée pour prendre connaissance de ces nouvelles données, puisqu’elle doit révéler sa prochaine décision concernant les taux d’intérêt mercredi.