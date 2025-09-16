La dernière année de l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles

Depuis le début de la semaine, il se donne les coups de patin de ce qui doit être la dernière saison sur la surface glacée de l’aréna Conrad-Parent, le jadis Palais des sports. Il est à souhaiter qu’elle tienne le coup pour un dernier tour de piste, surtout pour le système de réfrigération.

« Il faut surveiller tout le temps », lance Éric Smith, le superviseur des arénas de la Ville de Sept-Îles, rencontré à Conrad-Parent la semaine dernière, durant les derniers préparatifs de la glace.

Le début de l’ultime saison a été retardé d’une dizaine de jours, en raison de bris à des conduites et de pertes de saumure (le liquide réfrigérant qui circule sous la patinoire).

La lumière du jour pénètre à l’intérieur du vieil aréna à travers certaines fissures. Sur place, Éric Smith pointe aussi de longs tuyaux supportés par des morceaux de bois, afin qu’ils ne s’affaissent pas. Une dalle de béton qui n’est pas isolée. Un compresseur sur les cinq qui tire de l’ampérage.

C’est sans parler des problèmes pour les douches dans les vestiaires. « C’est rouillé. Il y a des douches qui sont non fonctionnelles », mentionne-t-il.

Pour ce qui est du compresseur à problèmes, il sera mis en fonction que lors des longs week-ends de tournoi.

Et il y a la pluie d’automne qui pourrait s’infiltrer par le toit ou la structure.

« Ça fait partie de la réalité », laisse entendre Éric Smith. Un pépin qui ne mettrait toutefois pas les activités sur pause, précise-t-il.

À cela s’ajoute le tableau indicateur central démantelé en cours de dernière saison, en raison de problème au système d’accrochage et aussi de la galerie de presse qui a subi le même sort pour une question de sécurité.

À risque

Des pertes de saumure, c’est ce que craint le plus le superviseur des arénas. « Le reste, ça se contrôle », dit-il.

Il ne faudra cependant pas de bris majeurs ni de problème avec le fréon 22. Si un bris s’avère non réparable, la Ville de Sept-Îles se tournera rapidement vers un tapis réfrigérant. Les activités seraient toutefois arrêtées pour trois semaines, avance Éric Smith.

Est-il inquiet pour cette dernière saison ? « Je suis inquiet depuis plusieurs années, lance-t-il, sans hésitation. On s’ajuste toujours et on essaie d’être proactif sur les réparations. On donne tout notre cœur dans ça. »

Il espère que ça va bien aller, mais anticipe de beaux défis et souhaite que l’aréna Conrad-Parent se rende jusqu’à la mi-avril.

Une nouvelle glace en mai

Parlant de ce nouvel édifice à venir, Éric Smith indique que les échéanciers sont respectés jusqu’à maintenant. Si tout est dans l’ordre, la glace prendra forme dès la fin du printemps 2026, dans le nouveau bâtiment.

Il y aura par la suite une période de rodage de quatre à cinq mois, afin que les entrepreneurs et autres parties prenantes s’assurent qu’il n’y ait pas d’anomalies aux différents systèmes et ajustent les différents paramètres.

Les activités dans le nouvel édifice devraient s’amorcer en septembre. La déconstruction de l’aréna Conrad-Parent est prévue avant la fin de 2026, « avant l’hiver », précise M. Smith.

Autour de la question

“ Pour l’AHMSI, la dernière année de l’aréna Conrad-Parent, c’est un mélange de nostalgie et de fébrilité. Comme chaque saison, l’état de la glace de Conrad-Parent demeure une préoccupation majeure. On espère que tout se déroule sans encombre, afin de ne pas compromettre le calendrier de nos activités. ” – Jenny Boudrias, présidente de l’Association du hockey mineur de Sept-Îles

“ L’Association de ringuette entrevoit une dernière saison difficile pour l’aréna Conrad-Parent. Avec le report de l’ouverture de l’aréna en début de saison, ç’a laissé planer une certaine incertitude sur le reste de la saison qui n’est pas encore débutée à 100 %. Dans les dernières semaines, nous avons dû composer avec un horaire réduit où chaque association a revu leurs heures régulières, afin de permettre à tous de bénéficier d’un peu de glace à Guy-Carbonneau. En sachant que c’est la dernière année, on craint que si un bris majeur survient que l’argent pour les réparations sera plus difficile à débloquer par la Ville. ” – Mathieu Boudreau, président de l’Association de ringuette de Sept-Îles

“ Le Palais des Sports/Aréna Conrad-Parent, c’est beaucoup d’histoires et de souvenirs en général. Pour nous et nos deux événements, c’est beaucoup de festivités hockey. L’avantage d’un édifice figé dans le temps, c’est l’effet nostalgie pour nos anciens en visite par chez eux. On a toujours trouvé l’architecture intérieure avec les gradins populaires très cool. On ne voit plus ça. Mais, il est juste temps d’un nouvel aréna. On est rendu là, juste ça. ” – Yannick Landry, coresponsable de l’October Pete et de la Classique du Printemps

” On dirait que j’étais plus inquiet dans les deux dernières années. Cette année, je trouve qu’ils (les employés de l’aréna) ont vu qu’il y avait un problème et ont pris bien ça en main. Je pense qu’on a une petite assurance par rapport à ça, qu’ils ont pris soin de l’aréna même si c’est la dernière année. Mais oui, on est tout le temps fébrile quand ça arrive proche de notre tournoi, savoir si on va être capable de le faire à 100 %. Pour cette année, on a une exclusivité, on va avoir trois glaces (avec celle de Mani-utenam). On pourra rajouter des équipes, mais s’il arrive un pépin, on ne sera pas mal pris. ” – Stephan Larouche, coprésident du Tournoi Fred Chiasson

” J’entrevois la prochaine saison en espérant qu’il n’y ait pas de bris majeur qui peut nuire au déroulement des activités. Ça va faire drôle de ne plus jouer à Conrad-Parent, car ça fait 31 ans que je l’utilise pour mon sport, mais, en même temps, avec une nouvelle au goût du jour, on devrait l’oublier assez vite. Il a donné des maux de tête à plusieurs dans les dernières années. ” – Nylan Bouchard, joueur et dg des Basques – Groupe Olivier de Sept-Îles Senior AA

Le sable sous la structure extérieure fait en sorte de forcer les murs menant vers les vestiaires. Photo Émilie Caron-Wart

Plusieurs des douches des vestiaires ne sont plus fonctionnelles en raison de problèmes de tuyauterie. Photo Émilie Caron-Wart