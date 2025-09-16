Du Palais des Sports à l’aréna Conrad-Parent de Sept-Îles

Le vétuste Palais des Sports, devenu l’aréna Conrad-Parent, ce sont des victoires, des défaites, des championnats, des rendez-vous d’envergure pour plusieurs sports, des bals de finissants, des galas de lutte, de boxe, des spectacles d’artistes… et plein d’autres événements marquants depuis son inauguration, il y a déjà une soixantaine d’années.

D’ici à ce que le nouvel aréna écrive ses propres histoires, Le Nord-Côtier relatera mensuellement certains de ces moments mémorables, à commencer aujourd’hui par son inauguration.

Le projet d’aréna, sur glace artificielle, attendu depuis bon nombre d’années, avait tout de même lui aussi soulevé des opinions controversées de la part de citoyens, en raison de la situation financière de la Ville.

Son inauguration officielle a eu lieu le dimanche 14 janvier 1962. Une inauguration en présence de plusieurs dignitaires, dont le maire de l’époque, Jack Layden, trois semaines avant son départ définitif de la scène municipale. Le nom « Palais des Sports », c’est le résultat d’un concours auquel ont participé des centaines d’écoliers de Sept-Îles. La gagnante : Denise Gagné.

Au terme du cérémonial, il s’en est suivi une joute de hockey entre le Club de Sept-Îles et le Club Combinés QNS&L – IOC, dans un aréna rempli à pleine capacité, bondé de 3 000 personnes. Victoire de 5-3 de Sept-Îles.

D’ailleurs, en marge de cette rencontre, le premier contrat signé par la formation QNS&L – IOC avait été celui du gardien Rainville Dubois. Celui qui aura été surnommé Popeye au fil du temps s’alignait pour le Club de Sept-Îles la saison précédente.

* Source : Journal L’Avenir