L’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles soutient 100 familles pour la rentrée scolaire

Par Sylvain Turcotte 3:19 PM - 15 septembre 2025
Temps de lecture :

Sur la photo, la ministre Kateri Champagne Jourdain, Lynda Plante, Mylène Dugas (technicienne en alimentation pour l’Envol), Diane Roux (directrice de l’Envol), Elisabeth Chevalier, Elizabeth Fragoso, Audrey Gagnon et Maryse Gagnon (directrice de Centraide Duplessis). Mmes Plante, Chevalier, Fragoso et Gagnon sont du CA du Club Richelieu – Les Demoiselles de Sept-Îles. Photo Sylvain Turcotte Photo Sylvain Turcotte

Un peu plus de 100 familles en situation de précarité de Sept-Îles ont bénéficié d’un précieux coup de pouce pour la rentrée scolaire de la part de l’Envol – Maison de la famille.

L’achat du matériel des listes scolaires pour 57 familles et des chaussures pour 49 autres, pour une facture de près de 11 500 $, a été assumé grâce à un partenariat entre le Club Richelieu – Les Demoiselles de Sept-Îles, organisme qui chapeaute les Anges du bal et les Anges de la rentrée, et Centraide Duplessis.

Une aide a aussi été apportée à deux familles pour les frais d’inscription.

« C’est la première année qu’on donne autant et on s’attend d’avoir plus de demandes l’an prochain », a fait savoir Diane Roux, directrice générale de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles. « Les gens ne sont pas étiquetés », a-t-elle ajouté.

Récemment nommée ministre de la Famille, la députée Kateri Champagne Jourdain a également contribué. Elle a pu prendre connaissance des différents services offerts par l’Envol en visitant l’ensemble des lieux. Il s’agissait pour elle d’un premier contact avec ce depuis le remaniement ministériel.

Elle décrit l’Envol comme un organisme « dont la réputation n’est pas à faire. Ils sont créatifs avec leurs mesures et c’est une chance de les avoir pour soutenir les familles », a-t-elle dit.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Fillette abandonnée: la mère reconnue non criminellement responsable

1 000 $ par jour à vie pour un résident de Baie-Comeau

Une entreprise de Baie-Comeau coupable d’avoir recyclé des véhicules sans permis

Emplois vedettes

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Fillette abandonnée: la mère reconnue non criminellement responsable

Consulter la nouvelle

1 000 $ par jour à vie pour un résident de Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord