L’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles soutient 100 familles pour la rentrée scolaire

Un peu plus de 100 familles en situation de précarité de Sept-Îles ont bénéficié d’un précieux coup de pouce pour la rentrée scolaire de la part de l’Envol – Maison de la famille.

L’achat du matériel des listes scolaires pour 57 familles et des chaussures pour 49 autres, pour une facture de près de 11 500 $, a été assumé grâce à un partenariat entre le Club Richelieu – Les Demoiselles de Sept-Îles, organisme qui chapeaute les Anges du bal et les Anges de la rentrée, et Centraide Duplessis.

Une aide a aussi été apportée à deux familles pour les frais d’inscription.

« C’est la première année qu’on donne autant et on s’attend d’avoir plus de demandes l’an prochain », a fait savoir Diane Roux, directrice générale de l’Envol – Maison de la famille de Sept-Îles. « Les gens ne sont pas étiquetés », a-t-elle ajouté.

Récemment nommée ministre de la Famille, la députée Kateri Champagne Jourdain a également contribué. Elle a pu prendre connaissance des différents services offerts par l’Envol en visitant l’ensemble des lieux. Il s’agissait pour elle d’un premier contact avec ce depuis le remaniement ministériel.

Elle décrit l’Envol comme un organisme « dont la réputation n’est pas à faire. Ils sont créatifs avec leurs mesures et c’est une chance de les avoir pour soutenir les familles », a-t-elle dit.