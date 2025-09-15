Des travaux de réfection sur la rue Maltais à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:14 AM - 15 septembre 2025
 Des travaux visant la réfection de la chaussée de la rue Maltais s'échelonneront du 15 septembre au 12 octobre 2025. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Des travaux de réfection de la chaussée ont été entrepris sur la rue Maltais, entre les avenues De Quen et Gamache.

La Ville de Sept-Îles indique que les travaux se dérouleront jusqu’au 12 octobre. Durant cette période, la rue sera fermée à la circulation, sauf pour la circulation locale.

