Des travaux de réfection sur la rue Maltais à Sept-Îles
Des travaux visant la réfection de la chaussée de la rue Maltais s'échelonneront du 15 septembre au 12 octobre 2025. Photo Vincent Rioux-Berrouard
Des travaux de réfection de la chaussée ont été entrepris sur la rue Maltais, entre les avenues De Quen et Gamache.
La Ville de Sept-Îles indique que les travaux se dérouleront jusqu’au 12 octobre. Durant cette période, la rue sera fermée à la circulation, sauf pour la circulation locale.
Politique d'opinion et commentaire
À découvrir
Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord