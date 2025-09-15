Aucune thèse criminelle pour les récents incendies majeurs à Sept-Îles

Les récents incidents majeurs qui ont eu lieu à Sept-Îles dans les dernières semaines sont de nature accidentelle, a fait savoir la Sécurité incendie de la municipalité.

Le brasier qui a ravagé complètement l’édifice qui abritait Nettoyeur Sept-Îles ainsi que le feu à un bâtiment situé à l’arrière d’Atelier Laforge sont accidentels.

Pour aucun de ces deux événements, la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles n’a confié les dossiers aux enquêtes de la Sûreté du Québec.

Le chef Marc Cormier a voulu se faire rassurant en confirmant ces informations.