Aucune thèse criminelle pour les récents incendies majeurs à Sept-Îles
L’incendie de Nettoyeur Sept-Îles du 26 août, un des incendies majeurs des dernières semaines. Photo Sylvain Turcotte
Les récents incidents majeurs qui ont eu lieu à Sept-Îles dans les dernières semaines sont de nature accidentelle, a fait savoir la Sécurité incendie de la municipalité.
Le brasier qui a ravagé complètement l’édifice qui abritait Nettoyeur Sept-Îles ainsi que le feu à un bâtiment situé à l’arrière d’Atelier Laforge sont accidentels.
Pour aucun de ces deux événements, la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles n’a confié les dossiers aux enquêtes de la Sûreté du Québec.
Le chef Marc Cormier a voulu se faire rassurant en confirmant ces informations.
