Un premier livre pour une Septilienne 

Suzanne Gauthier a fait la rédaction de son premier livre en 48 heures pour s’occuper durant quelques nuits d’insomnie.

Jeune retraitée de 67 ans, elle a toujours été une femme très occupée, qui aime faire plusieurs projets simultanément. Son premier livre auto publié s’intitule Les Saluts. Elle l’a écrit d’un jet en 48 heures pour combler ses nuits d’insomnie.

« C’est un sujet qui m’interpellait, alors j’ai commencé à écrire. Ça a été un projet d’un trait, j’ai écrit toutes mes idées. J’écrivais sans arrêt pendant deux jours », a lancé Suzanne Gauthier.

Le titre Les Saluts fait référence à l’effet salutaire que Marie-Madeleine a eu sur Jésus dans les textes bibliques. Le livre fait également un parallèle avec le féminisme.

« L’histoire se lit comme un échange entre une dame d’un certain âge et sa petite fille qui est elle-même une adulte. Elle fait référence à son journal intime pour relater les similitudes entre elle et Marie-Madeleine et de leurs relations salutaires respectives », explique l’autrice franco-ontarienne.

Le livre soulève également des questions sur la place de la femme dans la société, l’importance de se battre pour ses droits ainsi que le chemin parcouru et qui reste à parcourir.

« Ça a pris du temps à prendre notre place et je trouve qu’il y a encore du travail à faire. Il faut que les femmes prennent leurs places », confie Mme Gauthier. Le livre encourage les femmes à être libres, indépendantes et prendre leur place sans se sacrifier.

Après la rédaction qui fut très rapide, elle a dû passer par plusieurs relectures avec des amies et par la suite avec la maison d’auto-édition BouquinBec où elle a publié son livre. Les livres imprimés ont été livrés le 30 avril dernier. Malheureusement, à cette même date, Suzanne Gauthier a subi une opération à cœur ouvert. Ce n’est qu’à son retour de l’hôpital qu’elle a pu voir son œuvre imprimé.

Le choix de la couverture du livre est lié à un chapitre du livre qui se déroule dans un champ d’asclépiades, un type de fleur.

Le lancement du livre sera fait le 17 septembre à la bibliothèque Louis-Ange-Santerre de Sept-Îles, dans le style de 5 à 7.