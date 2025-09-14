Un premier duel entre Mark Carney et Pierre Poilievre à la Chambre des communes

Par La Presse Canadienne 1:00 PM - 14 septembre 2025 La Presse Canadienne
Le premier ministre Mark Carney lors d'une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Rome le 17 mai 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

La Chambre des communes reprend lundi ses activités. Pour la première fois, le premier ministre Mark Carney pourrait devoir répondre aux questions du chef conservateur Pierre Poilievre.

M. Poilievre est redevenu député en août à la suite de sa victoire à l’élection partielle dans la circonscription de Battle River–Crowfoot, en Alberta

Les premiers débats pourront servir de hors-d’œuvre avant la présentation du premier budget du gouvernement de Mark Carney, le mois prochain.

Le premier ministre a déjà annoncé que ce budget comprendra des investissements, mais aussi des mesures d’austérité. L’objectif est de contrôler les dépenses de fonctionnement du gouvernement tout en investissant dans des projets visant à faire croître l’économie.

Les conservateurs ont déjà annoncé qu’ils comptaient concentrer leurs efforts sur le coût de la vie, la criminalité et l’immigration au cours de la prochaine session parlementaire.

Le Bloc québécois entend présenter des projets de loi, dont un pour que le Québec soit soustrait à l’application de la Loi sur le multiculturalisme canadien, dans un contexte où l’enjeu de la laïcité revient dans l’actualité.

Le NPD cherchera à reprendre pied après le dernier naufrage électoral qui l’a laissé sans chef et lui a fait perdre son statut de parti reconnu à la Chambre des communes.

