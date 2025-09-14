Un accident impliquant un tracteur tue deux personnes à Portneuf, près de Québec

Par La Presse Canadienne 10:30 AM - 14 septembre 2025
Un écusson de la Sûreté du Québec est aperçu sur l'uniforme d'un policier à Montréal, le mardi 10 septembre 2024. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

Deux personnes ont perdu la vie à la suite d’un accident impliquant un tracteur à Portneuf, près de la région de Québec.  

Les services d’urgence ont été appelés samedi après-midi, vers 16 h 15, à se rendre sur la rue de la Rivière, dans cette petite municipalité de 3500 habitants.  

«Selon les premières informations, le tracteur circulait en direction nord lorsqu’il aurait, pour une raison encore indéterminée, dévié de sa voie pour entrer en collision avec un véhicule qui arrivait en sens inverse», a expliqué Laurie Avoine, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).  

«Malheureusement, le décès du conducteur du tracteur, un homme de 40 ans de Saint-Raymond, ainsi que de la conductrice du véhicule, une femme de 71 ans de Portneuf, ont été constaté sur place», a précisé Mme Avoine.

Un policier spécialisé en scène de collision s’est rendu sur place pour analyser la scène et tenter d’éclaircir les circonstances ayant mené à cette collision.  

L’enquête de la SQ se poursuit.

