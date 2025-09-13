Les pompiers en action : une simulation de feu de cuisson  pour sensibiliser la population

Présentement, pendant que se déroulent les Journées de protection du citoyen, les pompiers font sensation avec leurs enseignements sur les feux de cuisson.

Aujourd’hui ce sera la dernière journée des Journées de protection du citoyen qui a lieu au Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Jolliet, la Division de la Réserve navale située au 366 rue Arnaud à Sept-Îles.

Plus de 20 organisations y sont présentes pour sensibiliser et informer les gens sur la sécurité publique et civile. La Sécurité publique Uashat mak Mani-Utenam (SPUM), GardaWorld, Paraxion Pêches et Océans et bien d’autres sont en recrutement et disponibles à vous renseigner sur les emplois disponibles.

Plusieurs activités sont prévues telles qu’une simulation de tirs, la visite du camion de pompiers et plusieurs autres. Le moment fort de cette rencontre est la démonstration réalisée par le Sécurité incendie de Sept-Îles en lien avec les feux de cuisson.

La démonstration aura aussi lieu aujourd’hui à 14 h.