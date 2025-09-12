Un événement majeur pour le club de airsoft de Port-Cartier

Par Vincent Rioux-Berrouard 12:00 PM - 12 septembre 2025
Temps de lecture :

Le terrain PC extrême Paintball/Airsoft est situé au entre la ville de Port-Cartier et le pénitencier. Photo courtoisie

Quatorze membres du Club PC Extrême Paintball/Airsoft participeront à l’événement  Battlefield, une compétition majeure dans la communauté sportive du airsoft.

Cet événement aura lieu le 13 septembre au terrain BlackOps Paintball dans Lanaudière. Pas moins de 500 joueurs de airsoft s’affronteront pour remporter les honneurs dans un affrontement de 250 joueurs vs 250 joueurs de plus de cinq heures sans arrêt sur un même terrain.

« Dans les événements au Québec, c’est l’un des plus gros qu’on a. 500 joueurs sur le terrain, on ne voit pas ça souvent », affirme Patrick D’Auteuil, président par intérim du Club PC Extrême Paintball/Airsoft de Port-Cartier.

Le airsoft est un sport dans lequel les participants utilisent des répliques d’armes à feu qui tirent des billes de plastique.

Le club n’en est pas à son premier événement. Chaque année, il participe à une compétition à travers le Québec.

Comme tout sport, la préparation est nécessaire avant une compétition. Il y a deux entraînements par semaine. Il y a plusieurs clés pour être un bon athlète dans cette discipline.

« Avoir un bon cardio est un grand avantage en raison des distances qu’on parcourt. Il faut aussi savoir travailler en équipe parce qu’on ne gagne pas seul dans ce sport », dit M. D’Auteuil.

Le club lance un appel aux joueurs qui possèdent leur propre équipement à venir participer aux parties locales. Elles ont lieu en été comme en hiver. Les personnes qui veulent essayer ce sport sont aussi invitées à se manifester.

« Le club n’offre pas de location et n’organise pas de prêt d’équipement pour de gros groupes, mais les joueurs sont toujours ouverts à prêter un équipement pour quelqu’un qui aimerait tenter l’expérience airsoft », ajoute Patrick d’Auteuil. Il est possible de contacter l’organisation via sa page Facebook.

Au cours des dernières années, le airsoft a gagné en popularité comparativement au paintball. M. D’Auteuil croit que le coût des balles qui est beaucoup moins élevé pour le airsoft que pour le paintball est en cause.

