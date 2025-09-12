Un deuxième voyage pour aider un hôpital cubain

Emilie Caron-Wart 5:00 AM - 12 septembre 2025
Temps de lecture :

Mélodie Lapierre avec des Cubains rencontrés lors de sa journée de coopération humanitaire Photo Courtoisie

Lors d’un récent voyage à Cuba, la Septilienne Mélodie Lapierre a été frappée par les conditions du milieu hospitalier cubain et elle souhaite apporter son aide.

C’est en juin dernier que Mélodie Lapierre s’est rendue dans le sud pour des vacances. Elle ne s’attendait pas à vivre une expérience si salvatrice et bouleversante.

En s’informant sur l’endroit où elle avait réservé son voyage, elle a remarqué un organisme sans but lucratif québécois du nom de Holguin vie réelle sur les réseaux sociaux. Il offre des activités.

L’organisme est responsable d’activités en collaboration avec des Cubains. L’une d’entre elles était une journée de coopération humanitaire pour distribuer des dons essentiels dans la communauté et visiter l’hôpital du quartier. C’est lors de cette journée qu’elle a constaté les importants besoins.

« Quand j’ai visité l’hôpital et que le médecin m’indique que le patient devant moi va subir une opération pour son genou et qu’il pourrait avoir besoin du Tylenol que j’avais apporté, j’ai réalisé l’ampleur des besoins, car la gestion de la douleur, là-bas, ce n’est pas une priorité », ajoute-t-elle.

La pharmacie du département de pédiatrie de l’hôpital dans la ville de Holguin est tristement vide. Photo Mélodie Lapierre

Elle raconte aussi avoir été bouleversée par le manque de médicaments à la pédiatrie.

« J’imagine une mère arrivée là-bas avec son enfant malade et devoir aller au marché noir pour acheter des médicaments et je me suis mise à pleurer devant la situation », dévoile la Septilienne.

Les patients doivent souvent recourir au marché noir pour obtenir des médicaments tandis que les hôpitaux dépendent des dons de touristes pour pallier les manques. Sa visite a mis en lumière les besoins criants en matériel médical et médicaments ainsi que les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé cubains.

L’état d’une chambre sur l’étage d’obstétrique dans l’hôpital visité à Cuba que Mélodie Lapierre a visité. Photo Mélodie Lapierre

Mélodie Lapierre s’est promis d’y retourner et de continuer à les aider. Elle est restée en contact avec la docteur qui l’a accompagnée, Diannis Charcon Morffe, et son mari chauffeur et interprète Jorge Amet Montero Pérez. Elle a déjà fait un appel au don sur les réseaux sociaux et elle dit que « les gens sont vraiment généreux ».

« Il y a même une maman qui m’a fourni une carte cadeau de 250 $ pour aller chercher des médicaments comme du Tylenol pour nourrissons. De Québec à Blanc-Sablon, les gens m’écrive pour aider. Je vais apporter un peu de toute la population avec moi », confie-t-elle avec émotions. 

Ce voyage lui a permis de prendre conscience des privilèges et des réalités différentes dans le monde et elle souhaite éduquer son fils de 19 ans sur la réalité qu’elle a pu observer en l’amenant avec elle lors du prochain voyage qui sera en janvier.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Une saisie d’une valeur de près de 100 000$ réalisée au pénitencier de Port-Cartier 

Rémabec fait le point sur l’avenir de la scierie Arbec de Port-Cartier

Le Drakkar choisit son capitaine

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Une saisie d’une valeur de près de 100 000$ réalisée au pénitencier de Port-Cartier 

Consulter la nouvelle

Rémabec fait le point sur l’avenir de la scierie Arbec de Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord