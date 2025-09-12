Un deuxième voyage pour aider un hôpital cubain

Lors d’un récent voyage à Cuba, la Septilienne Mélodie Lapierre a été frappée par les conditions du milieu hospitalier cubain et elle souhaite apporter son aide.

C’est en juin dernier que Mélodie Lapierre s’est rendue dans le sud pour des vacances. Elle ne s’attendait pas à vivre une expérience si salvatrice et bouleversante.

En s’informant sur l’endroit où elle avait réservé son voyage, elle a remarqué un organisme sans but lucratif québécois du nom de Holguin vie réelle sur les réseaux sociaux. Il offre des activités.

L’organisme est responsable d’activités en collaboration avec des Cubains. L’une d’entre elles était une journée de coopération humanitaire pour distribuer des dons essentiels dans la communauté et visiter l’hôpital du quartier. C’est lors de cette journée qu’elle a constaté les importants besoins.

« Quand j’ai visité l’hôpital et que le médecin m’indique que le patient devant moi va subir une opération pour son genou et qu’il pourrait avoir besoin du Tylenol que j’avais apporté, j’ai réalisé l’ampleur des besoins, car la gestion de la douleur, là-bas, ce n’est pas une priorité », ajoute-t-elle.

La pharmacie du département de pédiatrie de l’hôpital dans la ville de Holguin est tristement vide. Photo Mélodie Lapierre

Elle raconte aussi avoir été bouleversée par le manque de médicaments à la pédiatrie.

« J’imagine une mère arrivée là-bas avec son enfant malade et devoir aller au marché noir pour acheter des médicaments et je me suis mise à pleurer devant la situation », dévoile la Septilienne.

Les patients doivent souvent recourir au marché noir pour obtenir des médicaments tandis que les hôpitaux dépendent des dons de touristes pour pallier les manques. Sa visite a mis en lumière les besoins criants en matériel médical et médicaments ainsi que les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé cubains.

L’état d’une chambre sur l’étage d’obstétrique dans l’hôpital visité à Cuba que Mélodie Lapierre a visité. Photo Mélodie Lapierre

Mélodie Lapierre s’est promis d’y retourner et de continuer à les aider. Elle est restée en contact avec la docteur qui l’a accompagnée, Diannis Charcon Morffe, et son mari chauffeur et interprète Jorge Amet Montero Pérez. Elle a déjà fait un appel au don sur les réseaux sociaux et elle dit que « les gens sont vraiment généreux ».

« Il y a même une maman qui m’a fourni une carte cadeau de 250 $ pour aller chercher des médicaments comme du Tylenol pour nourrissons. De Québec à Blanc-Sablon, les gens m’écrive pour aider. Je vais apporter un peu de toute la population avec moi », confie-t-elle avec émotions.

Ce voyage lui a permis de prendre conscience des privilèges et des réalités différentes dans le monde et elle souhaite éduquer son fils de 19 ans sur la réalité qu’elle a pu observer en l’amenant avec elle lors du prochain voyage qui sera en janvier.