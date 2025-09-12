Quatre soumissions pour la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles

Quatre soumissions ont été reçues pour la démolition de l’hôtel de ville de Sept-Îles à la suite d’un appel d’offres.

La municipalité a procédé à l’ouverture de celles-ci vendredi matin.

Le plus bas soumissionnaire est l’entreprise GÉNIAM pour un montant de 937 365 $, avant taxes.

Les autres entreprises ayant déposé une soumission sont Démolition des Rivières Inc pour 1,1 M$, Équipements Nordiques pour 1,65 M$ et Demaction pour 2,48 M$.

La prochaine étape sera la validation de la conformité des soumissions reçues par l’administration municipale. Par la suite, le conseil municipal décidera de l’octroi du contrat.

Initialement, l’hôtel de ville devait être déconstruit et non démoli. La Ville a toutefois changé sa méthode pour des raisons environnementales et économiques.

L’hôtel de ville de Sept-Îles doit disparaître du paysage dans le cadre de l’entente signée entre le CISSS de la Côte-Nord et la municipalité pour l’achat du terrain. Un montant de 1 million $ est prévu dans l’entente pour la démolition. Si les coûts sont plus élevés, le CISSS couvrira le tout.

Le CISSS de la Côte-Nord utilisera le terrain de l’hôtel de ville pour un espace de stationnement dans le cadre de son projet d’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles.

Selon l’entente, la démolition doit être réalisée d’ici le mois de janvier. Les employés municipaux seront relocalisés dans quelques semaines dans des locaux temporaires à Place Sept-Îles.

Pour ce qui est de la construction du nouvel hôtel de ville, l’appel d’offres est en cours. Il prendra fin le 19 septembre. C’est une fois le prix connu que le conseil prendra une décision pour la construction d’un nouvel hôtel de ville.