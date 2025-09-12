Pavillon des croisières à Sept-Îles : un symbole fort de la réconciliation 

Par Emy-Jane Déry 2:01 PM - 12 septembre 2025
Temps de lecture :

Brigitte André, lors de l’inauguration du Pavillon des croisières Mishtanapeu Atshapi. Photo Emy-Jane Déry

Ministre, chef, maire, PDG du Port… tous les dignitaires et invités à l’inauguration officielle du nouveau pavillon des croisières Mishtanapeu Atshapi ont dansé ensemble au son du traditionnel tambour innu, pour marquer l’aboutissement d’un projet dans les cartons depuis plus d’une quinzaine d’années.

La nouvelle PDG du Port de Sept-Îles, Alexandra Chouinard, a pris la parole en public pour la première fois depuis son entrée en poste, pour lancer l’inauguration, vendredi. Elle commencé son allocution en s’adressant à la foule durant un bon moment en innu-aimun, soulignant l’hommage à la culture innue que représente le bâtiment. Plusieurs détails de son architecture ont été pensés en ce sens. 

Le plafond du Pavillon des croisières est décoré de l’œuvre Infinité, un assemblage de 88 éléments en suspensions, symbole de l’infinie des courants marins, qui bien que différents, se côtoient et se mélange perpétuellement. Photo Emy-Jane Déry

« Il est aussi un symbole d’un port qui s’ouvre sur le monde tout en honorant ses racines », a-t-elle affirmé. 

Après 14 mois de travaux, le projet de pavillon des croisières est terminé. Réalisé au coût de près de 7 M$, il viendra « changer les vies » des artisans de Destination Sept-Îles Nakauinanu, qui ont enfin leur infrastructure permanente pour accueillir les touristes du monde entier. 

Sept-Îles était l’unique membre de l’Association des croisières du Saint-Laurent qui ne possédait pas d’installation permanente. 

« Ça va nous aider à mieux vous vendre », a souligné René Trépanier, directeur de l’Association.

Sept-Îles sera en mesure de recevoir des croisiéristes 12 mois par année. La chef d’escale, Suzanne Cassista, a d’ailleurs fait savoir qu’il y avait de l’intérêt pour les croisières d’hiver, qui seront de retour en 2027. 

La ministre Kateri Champagne Jourdain a parlé de l’importance de l’industrie du tourisme dans l’économie de la Côte-Nord, qui représente plus 390 entreprises, 2 550 emplois et une contribution au PIB dans la région de 237 M$.

Dignitaires et invités ont dansé le makusham au son du tambour traditionnel innu durant l’inauguration du Pavillon des croisières de Sept-Îles. Photo Emy-Jane Déry

Un nom hommage

La fille de l’ancien chef innu Mathieu André, Brigitte André, était très fière de la reconnaissance portée à son père avec le nom donné au pavillon. Le chef André a fait partie de la genèse de l’économie nord-côtière, en participant notamment au développement de la mine. Il était un grand fervent du respect mutuel entre les nations, de « comment c’était important de se respecter entre nous, peu importe la race », a dit Mme André. Il a beaucoup travaillé pour la reconnaissance des droits ancestraux. « Mon père était un visionnaire », a-t-elle dit.

« Peu importe ce qui s’est passé dans les années auparavant, il y a nous, il y a l’avenir pour nos enfants de démontrer qu’on est fier d’être Innu, qu’on est sur nos deux pieds et qu’on est fait solide », a-t-elle conclu.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

31 « foursomes » sur les verts pour le tournoi de golf du Drakkar

Un événement majeur pour le club de airsoft de Port-Cartier

Chasse à l’orignal : les pourvoyeurs de la Côte-Nord redoutent le tirage au sort

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

31 « foursomes » sur les verts pour le tournoi de golf du Drakkar

Consulter la nouvelle
Actualité

Un événement majeur pour le club de airsoft de Port-Cartier

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord