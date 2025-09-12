Un jumelé détruit par les flammes à Sept-Îles

Un jumelé situé sur la rue de l’Étang, à Sept-Îles, a été la proie des flammes, la nuit dernière.

Une quinzaine de pompiers sont intervenus à la suite de l’appel vers 23h.

À l’arrivée des pompiers, le feu s’était déjà propagé à l’ensemble de la structure. Le bâtiment a été détruit par les flammes.

Il n’y a aucun blessé

« Les occupants de l’une des unités d’habitation ont pu évacuer la maison avant d’appeler le 911. Ceux de l’autre jumelé étaient à l’extérieur de la région au moment de l’événement. La Croix-Rouge a été appelée pour prendre en charge les sinistrés », précise le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

La cause de l’incendie n’est pas connue. L’enquête est en cours.

Il s’agit d’un deuxième incendie majeur cette semaine que les pompiers de Sept-Îles doivent combattre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bâtiment sur le boulevard Laure a été victime d’un incendie.

Plus de détails à venir.