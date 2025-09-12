Un jumelé détruit par les flammes à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 9:11 AM - 12 septembre 2025
Temps de lecture :

L'incendie a eu lieu dans le secteur des Plages à Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

Un jumelé situé sur la rue de l’Étang, à Sept-Îles, a été la proie des flammes, la nuit dernière.

Une quinzaine de pompiers sont intervenus à la suite de l’appel vers 23h.

À l’arrivée des pompiers, le feu s’était déjà propagé à l’ensemble de la structure. Le bâtiment a été détruit par les flammes.

Il n’y a aucun blessé

« Les occupants de l’une des unités d’habitation ont pu évacuer la maison avant d’appeler le 911. Ceux de l’autre jumelé étaient à l’extérieur de la région au moment de l’événement. La Croix-Rouge a été appelée pour prendre en charge les sinistrés », précise le service des communications de la Ville de Sept-Îles.

La cause de l’incendie n’est pas connue. L’enquête est en cours.

Il s’agit d’un deuxième incendie majeur cette semaine que les pompiers de Sept-Îles doivent combattre. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bâtiment sur le boulevard Laure a été victime d’un incendie.

Plus de détails à venir.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Un deuxième voyage pour aider un hôpital cubain

Une saisie d’une valeur de près de 100 000$ réalisée au pénitencier de Port-Cartier 

Rémabec fait le point sur l’avenir de la scierie Arbec de Port-Cartier

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un deuxième voyage pour aider un hôpital cubain

Consulter la nouvelle
Actualité

Une saisie d’une valeur de près de 100 000$ réalisée au pénitencier de Port-Cartier 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord