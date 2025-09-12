31 « foursomes » sur les verts pour le tournoi de golf du Drakkar

Par Karianne Nepton-Philippe 1:20 PM - 12 septembre 2025
Temps de lecture :

Les golfeurs ont commencé leur parcours à 13 h. Photo Karianne Nepton-Philippe

Le soleil est au rendez-vous en ce 12 septembre pour le tournoi de golf au profit du Drakkar de Baie-Comeau. Cette année, il y a une forte augmentation dans la participation, alors qu’on y compte 31 « foursomes ». 

« L’an passé, on devait en avoir 20 et on en a 31 cette année. C’est une bonne participation, je suis vraiment content », déclare Bernard Filiatrault, administrateur du conseil d’administration du Drakkar, qui aide à l’organisation de l’événement. 

Notons que la formule du tournoi a changé cette année, les participants disputeront un 12 trous. 

« À l’époque, on faisait une formule 18 trous, mais les gens trouvaient ça trop long. Mais, ensuite c’était trop court en faisant le demi-parcours », explique-t-il. 

Ce dernier se réjouit surtout de voir des gens de l’extérieur de Baie-Comeau s’être déplacés. C’est le cas de plusieurs résidents de Québec, natifs de Baie-Comeau, qui ont tenu à supporter l’équipe en participant au tournoi. 

« Les gens ont à cœur le Drakkar et ça démontre l’importance de cette équipe », ajoute Bernard Filiatrault. 

Le tournoi de golf est accompagné d’un encan, comportant une de la marchandise intéressante pour les amateurs de hockey, qui se termine mercredi prochain. L’événement sera suivi d’un souper, où plusieurs dévoilements seront faits et où un encan crié se tiendra. 

Rappelons que cela est organisé au profit du fond d’études des joueurs. 

