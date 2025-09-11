Une saisie d’une valeur de près de 100 000$ réalisée au pénitencier de Port-Cartier 

Un colis contenant près de 100 000 $ en drogues et en objets interdits a été saisi au pénitencier de Port-Cartier.

L’interception, survenue le 31 août dernier, a été confirmée jeudi par le Service correctionnel du Canada (SCC).

« Parmi les objets interdits et non autorisés saisis, on retrouve du haschisch, du concentré de cannabis, des timbres de nicotine et du tabac », a indiqué l’organisme fédéral.

La valeur totale de la saisie est estimée à 99 800 $.

Le SCC rappelle disposer de plusieurs outils pour prévenir l’introduction de drogue dans ses établissements, notamment des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue utilisés pour fouiller les édifices, les biens personnels, les détenus et les visiteurs.

L’organisme met également à la disposition du public une ligne téléphonique d’information.