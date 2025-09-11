Port-Cartier| Une 9e édition du Marché d’automne 

Le talent des artisans et des producteurs locaux sera mis en valeur cette fin de semaine avec le Marché d’automne de Port-Cartier.

L’événement, qui est organisé par la Ville de Port-Cartier, se déroulera les 13 et 14 septembre, de 11 h à 16 h, sur l’île McCormick.

« C’est la neuvième année que la Ville de Port-Cartier offre cet événement gratuit, devenu un véritable incontournable pour nos artisans et producteurs locaux, mais surtout pour la communauté. Le Marché d’automne est une occasion de se rassembler et de célébrer la fin de l’été dans une ambiance chaleureuse et festive », souligne Élodie Parent, conseillère en communications, tourisme et relations avec le milieu à la Ville de Port-Cartier.

Différents produits de la ferme et maraîchers locaux seront proposés tels que des tartes et pâtisseries maison, des savons faits à la maison, des bijoux, des produits à base de miel et des bougies. Le Shack à Jo sera présent pour offrir son menu dessert de rue.

Il y aura aussi la présence d’organismes communautaires, soit le CISSS de la Côte-Nord, Le Phare, À la Source, Popco et Carrefour jeunesse-emploi pour y faire découvrir leur mission et y proposer des activités.

Pour les plus petits, il y aura des activités qui seront mises en place par la Bibliothèque Le Manuscrit de Port-Cartier.

Le Marché d’automne est une collaboration entre la Ville de Port-Cartier et le CISSS de la Côte-Nord, ainsi que Savon Eve.