L’ex-directeur général des Opérations ferroviaires et portuaires de Rio Tinto IOC à la retraite, Benoît Méthot, se lance dans la course à la mairie de Sept-Îles, a-t-il confirmé jeudi.

« Je m’engage à assumer un leadership participatif et transformationnel, à impliquer tous les membres du conseil, de l’administration municipale, et à stimuler la participation citoyenne pour l’élaboration et à la mise en œuvre de plans d’action visant des améliorations efficaces et durables », affirme-t-il d’emblée, dans un communiqué de presse.

24 h auparavant, Benoît Méthot se disait encore en réflexion.

Au cours des prochaines semaines, le candidat qui se décrit comme « un jeune retraité disposant d’une énergie débordante », indique qu’il proposera des « engagements spécifiques et par thématique/clientèle ». Il sera question de finances, d’infrastructures, de logement, loisir, sport, communication avec la population, développement économique et communautaire, des dossiers qui figurent parmi ses priorités, dit-il.

Benoît Méthot est originaire de Québec, mais vit à Sept-Îles depuis 1993. Il dit compter sur le soutien de sa famille dans son projet de candidature, soit sa conjointe et leurs trois enfants qui sont à l’extérieur de la région.

« Il va s’en dire que le papa/grand-papa est particulièrement motivé à créer les conditions propices à leur retour, et beaucoup d’autres, en région », dit M. Méthot.