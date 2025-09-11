La Septilienne Julie Carrière retenue parmi 9 000 nominations pour un prix canadien en entrepreneuriat 

Emilie Caron-Wart 3:03 PM - 11 septembre 2025
Temps de lecture :

Julie Carrière est ingénieure chimique et directrice générale de l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST). Photo archives, Emelie Bernier

La Septilienne Julie Carrière est l’une des 21 finalistes sélectionnées parmi 9 000 nominées à travers le pays pour les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC. 

Représentante de la région de l’Est du Canada, Julie Carrière est l’une des trois finalistes régionales à être sélectionnée pour la catégorie : Prix du changement social. 

Ce dernier est remis à la gestionnaire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une entreprise sociale ou d’un organisme sans but lucratif qui s’est démarquée en obtenant d’importants résultats concrets dans le travail visant des changements sociaux précis.

« Au cours des dernières années, l’INREST s’est positionné comme leader sur la scène nationale et internationale dans le développement d’outils de gestion préventive environnementale tel que son modèle Enviro-Actions ayant été approuvé dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030, coordonnée par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO », a-t-elle souligné. « Ensemble, on peut léguer un environnement sain aux générations futures. »

Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC soulignent les avancées des femmes du pays, en mettant de l’avant les contributions importantes, de la croissance économique au changement social, à travers les secteurs et industries de celles-ci.

« Je suis honorée et remplie d’émotions de recevoir cet honneur. De voir mes efforts et mon travail reconnus à l’échelle nationale est déjà incroyable, mais en plus d’avoir été sélectionnée parmi des milliers de femmes d’affaires à travers le pays ayant soumis leur candidature, c’est exceptionnel », conclut Mme Carrière.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Prévention du suicide : Un premier hébergement de crise sur la Côte-Nord

8 ans et demi de prison pour un Septilien qui a agressé huit enfants

Les élus nord-côtiers accueillent positivement le remaniement

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Prévention du suicide : Un premier hébergement de crise sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

8 ans et demi de prison pour un Septilien qui a agressé huit enfants

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord