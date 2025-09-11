La Septilienne Julie Carrière retenue parmi 9 000 nominations pour un prix canadien en entrepreneuriat 

La Septilienne Julie Carrière est l’une des 21 finalistes sélectionnées parmi 9 000 nominées à travers le pays pour les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC.

Représentante de la région de l’Est du Canada, Julie Carrière est l’une des trois finalistes régionales à être sélectionnée pour la catégorie : Prix du changement social.

Ce dernier est remis à la gestionnaire d’un organisme de bienfaisance enregistré, d’une entreprise sociale ou d’un organisme sans but lucratif qui s’est démarquée en obtenant d’importants résultats concrets dans le travail visant des changements sociaux précis.

« Au cours des dernières années, l’INREST s’est positionné comme leader sur la scène nationale et internationale dans le développement d’outils de gestion préventive environnementale tel que son modèle Enviro-Actions ayant été approuvé dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-2030, coordonnée par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO », a-t-elle souligné. « Ensemble, on peut léguer un environnement sain aux générations futures. »

Les Prix canadiens de l’entrepreneuriat féminin RBC soulignent les avancées des femmes du pays, en mettant de l’avant les contributions importantes, de la croissance économique au changement social, à travers les secteurs et industries de celles-ci.

« Je suis honorée et remplie d’émotions de recevoir cet honneur. De voir mes efforts et mon travail reconnus à l’échelle nationale est déjà incroyable, mais en plus d’avoir été sélectionnée parmi des milliers de femmes d’affaires à travers le pays ayant soumis leur candidature, c’est exceptionnel », conclut Mme Carrière.