Incendie majeur sur le boulevard Laure à Sept-Îles
Un incendie a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 septembre à Sept-Îles.
Les pompiers de la Ville de Sept-Îles interviennent pour incendie sur le boulevard Laure depuis 3h30 cette nuit.
Un bâtiment situé à l’arrière du commerce Atelier Laforge est la proie des flammes.
Le boulevard Laure est fermé à la circulation dans les deux sens dans ce secteur.
Plus de détails à venir.
