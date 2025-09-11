Incendie majeur sur le boulevard Laure à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:37 AM - 11 septembre 2025
Temps de lecture :

Un incendie a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 septembre à Sept-Îles.

Les pompiers de la Ville de Sept-Îles interviennent pour incendie sur le boulevard Laure depuis 3h30 cette nuit.

Un bâtiment situé à l’arrière du commerce Atelier Laforge est la proie des flammes.

Le boulevard Laure est fermé à la circulation dans les deux sens dans ce secteur.

Plus de détails à venir.

