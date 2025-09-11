Le Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai entame sa 14e saison. Une première saison avec une vingtaine d’élèves-athlètes qui profitent d’une des trois nouvelles concentrations sportives.

Du côté de la formation benjamine, 90 joueurs s’étaient présentés au camp de sélection. Sur les 42 retenus, 24 arrivent du primaire.

“ Beaucoup de surprises chez les recrues, c’est positif ”, de dire Frédéric Clements, qui en sera à une première saison comme entraîneur-chef. “ On a pris la crème de la crème. ”

Battu en finale lors des deux dernières saisons, le Husky benjamin veut mettre ça de côté et “ limiter les erreurs ” pour se rendre jusqu’à la fin sur une note victorieuse cet automne. Les équipes des deux premières places au classement de la saison régulière étireront leur calendrier avec une place en finale.

Frédéric Clements, en plus d’être l’entraîneur-chef, occupe le poste d’agent de développement responsable des concentrations sportives de l’école Jean-du-Nord. Il pourra assurer plus facilement le suivi académique de ses joueurs.

Le Husky benjamin prendra part à un Jamboree ce dimanche 14 septembre, à Jonquière, alors qu’il disputera des parties de 30 minutes contre chacune des cinq autres équipes de la ligue. Sa saison régulière prendra officiellement son envol le 20 septembre, à Alma, contre les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour.

Juvénile

Du côté des juvéniles, l’équipe pour la saison automnale 2025 fait place à “ un beau mixte de vétérans et de recrues ”, de mentionner son entraîneur-chef, Jean-Pierre Lord.

Quatorze joueurs en sont à leur première saison dans cette catégorie sur le lot des 41 sélectionnés. “ On a dû procéder à des coupures qui n’étaient pas évidentes ”.

À l’approche de la saison, Coach Lord dit sentir ses joueurs très motivés et soudés. “ C’est positif sur le terrain. Ça inaugure bien pour la saison. ”

La compétition sera relevée au sein de la ligue dans le juvénile. Les deux premières équipes au classement se retrouveront pour la finale. “ Il faudra se présenter à tous les matchs ”, assure Jean-Pierre Lord.

La saison des juvéniles s’amorce samedi, au Saguenay, avec un affrontement contre les Faucons de l’école la Porte-du-Nord de Chibougamau. Ce match sera disputé sur le terrain du Cégep de Jonquière.

Concentrations

Au sujet des trois nouvelles concentrations sportives offertes depuis la rentrée 2025-2026 pour les élèves de secondaire 1 et 2 de l’école Jean-du-Nord, Frédéric Clements souligne que “ c’est un très bon départ ”.

Les élèves sélectionnés dans les concentrations football, hockey et volleyball bénéficient d’un plan d’entraînement adapté grâce à l’équipe de la Boîte à clé – Santé, programme adapté pour des jeunes de 12-13 ans.

28 des 42 joueurs de l’équipe benjamine de football font partie de la concentration de leur sport. Anthony Huard et Éric Lachance assurent l’encadrement.

En volleyball, il y a deux groupes de 28 jeunes, encadrés par Yan Savoie et Jasmin St-Pierre. Au hockey, ils sont 24 sous la supervision de Rock Bérubé.

Calendrier des matchs à domicile du Husky football

Benjamin

27 septembre — 10 h — contre Saint-Félicien

25 octobre — 9 h 30 — contre Alma

Juvénile

27 septembre — 13 h 30 — contre Saint-Félicien

1er novembre — 9 h — contre Chicoutimi