Arbec reprendrait ses activités pour 8 semaines à Port-Cartier

À l’arrêt depuis juin, la scierie Arbec aurait annoncé en début de semaine à ses 178 travailleurs qu’elle reprendra du service temporairement.

Les opérations reprendraient pour huit semaines, avant que la scierie soit à nouveau fermée pour une durée indéterminée.

« Il n’est pas question que la scierie soit fermée définitivement, à moins d’avis contraire », a fait savoir le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, qui a questionné les dirigeants de l’entreprise, jeudi.

La guerre commerciale avec les Américains fait mal à la scierie qui est fermée temporairement depuis juin.

Le Groupe Rémabec, propriétaire de la scierie Arbec, n’a pas donné suite à nos demandes d’entrevues.