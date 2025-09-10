Sept-Îles envisage des caméras de surveillance pour ses parcs

Par Vincent Rioux-Berrouard 10:44 AM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :

Le parc des Générations a malheureusement été la cible de vandalisme dans les dernières années. Photo Marie-Eve Poulin

Pour contrer le vandalisme, la Ville de Sept-Îles se penchera sur la possibilité d’installer des caméras de surveillance dans des parcs.

« On veut s’assurer du maintien en état des infrastructures de nos parcs et cela peut passer par l’installation de caméras. On se pose la question et on l’analyse présentement », a indiqué la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Ce mandat relèvera de la directrice des services informatiques. Des vérifications devront être effectuées au niveau juridique parce que la Ville ne peut pas filmer tout ce qu’elle veut.

Toutefois, la directrice générale indique aussi que la municipalité n’a pas l’intention de faire de Sept-Îles un « gros Big Brother».

Dans les dernières années, certaines installations de la municipalité ont été la cible de vandalisme. À titre d’exemple, une somme de 10 000$ a dû être dépensée par la municipalité pour des réparations du « pumptrack » au parc des Générations en raison de bris dû à du vandalisme.

En 2024, on comptait 62 parcs et espaces verts sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, dans lesquels sont répartis 99 équipements sportifs et récréatifs et 187 équipements récréatifs pour les enfants.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Podcast et élections municipales au menu de nousTV Sept-Îles

Le Azamara Quest accoste à Sept-Îles

Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Podcast et élections municipales au menu de nousTV Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Le Azamara Quest accoste à Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord