Sept-Îles envisage des caméras de surveillance pour ses parcs

Pour contrer le vandalisme, la Ville de Sept-Îles se penchera sur la possibilité d’installer des caméras de surveillance dans des parcs.

« On veut s’assurer du maintien en état des infrastructures de nos parcs et cela peut passer par l’installation de caméras. On se pose la question et on l’analyse présentement », a indiqué la directrice générale de la Ville de Sept-Îles, Catherine Lauzon.

Ce mandat relèvera de la directrice des services informatiques. Des vérifications devront être effectuées au niveau juridique parce que la Ville ne peut pas filmer tout ce qu’elle veut.

Toutefois, la directrice générale indique aussi que la municipalité n’a pas l’intention de faire de Sept-Îles un « gros Big Brother».

Dans les dernières années, certaines installations de la municipalité ont été la cible de vandalisme. À titre d’exemple, une somme de 10 000$ a dû être dépensée par la municipalité pour des réparations du « pumptrack » au parc des Générations en raison de bris dû à du vandalisme.

En 2024, on comptait 62 parcs et espaces verts sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, dans lesquels sont répartis 99 équipements sportifs et récréatifs et 187 équipements récréatifs pour les enfants.