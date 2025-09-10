Ragueneau : la SQ perquisitionne de la coke, des armes et 150 000 $

Les policiers de la Sûreté du Québec ont retiré du marché illicite 200 grammes de cocaïne, six armes longues et leurs munitions ainsi que 150 000 $ lors d’une perquisition dans une résidence située sur la route 138 à Ragueneau.

« C’est une grosse somme, ce n’est pas usuel », confirme le sergent Hugues Beaulieu.

Le résident des lieux, Félix Jobin âgé de 50 ans, a également été arrêté par les policiers de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs, le 9 septembre.

Les policiers ont aussi saisi en bien infractionnel, un véhicule Toyota Tacoma 2019. « Il s’en servait pour faire des livraisons », précise le porte-parole de la SQ pour expliquer les raisons de la saisie du véhicule.

La Sûreté du Québec rappelle qu’il existe une façon de transmettre de l’information en toute confiance concernant toute activité illégale ou criminelle. En tout temps, il est possible de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.