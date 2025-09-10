Podcast et élections municipales au menu de nousTV Sept-Îles

La station de télévision communautaire nousTV Sept-Îles amorcera sa programmation automnale le 15 septembre. Au menu : une couverture des élections municipales et de nouveaux visages à l’antenne.

Les élections municipales du 2 novembre marqueront la grille d’automne de nousTV qui promet de suivre la campagne à Sept-Îles et Port-Cartier. La parole sera donnée aux candidats à la mairie et aux différents postes de conseillers.

Une nouvelle émission fait son apparition à l’horaire : Rayonnons ici. La série télé et balado réunira Roxane Vézina-Labelle et Jessica Bélisle qui présenteront des témoignages qu’on dit « emplis d’humanité » mettant en valeur la Côte-Nord. Parmi les invités on retrouve notamment Pauline Bayard de La coopérative Les Norkôtières et Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi Orange Alouette. La première diffusion de cette collaboration avec RVL Communications est prévue pour le 15 septembre. Elle sera également disponible sur YouTube et sur Spotify.

Un nouveau journaliste-vidéaste, dont l’identité n’a pas encore été révélée, viendra aussi prendre la relève de Tommy Auger, qui a accroché son micro pour passer derrière la caméra après 15 ans de service. L’émission Connecté Sept-Îles et Port-Cartier reviendra en ondes au cours des prochaines semaines, indique-t-on.

Pour connaître tous les détails de la programmation ainsi que l’horaire de diffusion, visitez le site web de nousTV.