Podcast et élections municipales au menu de nousTV Sept-Îles

Par Emy-Jane Déry 9:56 AM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :

Une des animatrices de Rayonnons ici! Jessica Belisle, Patrick Delobel, gestionnaire nousTV Côte-Nord, Roxane Vézina-Lebelle également animatrice de la nouvelle émission et Tommy Auger de nousTV Sept-Îles. Photo courtoisie

La station de télévision communautaire nousTV Sept-Îles amorcera sa programmation automnale le 15 septembre. Au menu : une couverture des élections municipales et de nouveaux visages à l’antenne. 

Les élections municipales du 2 novembre marqueront la grille d’automne de nousTV qui promet de suivre la campagne à Sept-Îles et Port-Cartier. La parole sera donnée aux candidats à la mairie et aux différents postes de conseillers. 

Une nouvelle émission fait son apparition à l’horaire : Rayonnons ici. La série télé et balado réunira Roxane Vézina-Labelle et Jessica Bélisle qui présenteront des témoignages qu’on dit « emplis d’humanité » mettant en valeur la Côte-Nord. Parmi les invités on retrouve notamment Pauline Bayard de La coopérative Les Norkôtières et Jeannot Vich, président du comité organisateur du Tournoi Orange Alouette. La première diffusion de cette collaboration avec RVL Communications est prévue pour le 15 septembre. Elle sera également disponible sur YouTube et sur Spotify. 

Un nouveau journaliste-vidéaste, dont l’identité n’a pas encore été révélée, viendra aussi prendre la relève de Tommy Auger, qui a accroché son micro pour passer derrière la caméra après 15 ans de service. L’émission Connecté Sept-Îles et Port-Cartier reviendra en ondes au cours des prochaines semaines, indique-t-on. 

Pour connaître tous les détails de la programmation ainsi que l’horaire de diffusion, visitez le site web de nousTV

15 ans à couvrir l’actualité régionale

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Le Azamara Quest accoste à Sept-Îles

Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

Traverse Rimouski-Forestville : l’armateur démontre son sérieux, dit Micheline Anctil

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Le Azamara Quest accoste à Sept-Îles

Consulter la nouvelle
Actualité

Le nouveau conseil des ministres de François Legault sera dévoilé mercredi après-midi

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord