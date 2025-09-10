Le Azamara Quest accoste à Sept-Îles

Les passagers du Azamara Quest seront les premiers à être accueillis dans le tout nouveau pavillon des croisières sur la rue Arnaud à Sept-Îles

Le navire a accosté au quai de Pointe-aux-Basques, mercredi matin. En temps normal, les navires de croisières arrivent au quai Mgr-Blanche, mais ce dernier est présentement en réfection.

Le Azamara Quest compte à son bord 662 passagers & 382 membres d’équipage. Il repartira de Sept-Îles vers 16h.

Destination Sept-Îles Nakauinanu devra aussi accueillir un autre navire ce jeudi. Il s’agit du Amadea.

La population est d’ailleurs invitée à venir rencontrer les artisans et profiter des activités présentées au pavillon entre 11h30 et 12h30 lors des deux journées.