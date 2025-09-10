La Société de sauvetage récompense la Ville de Port-Cartier

La Ville de Port-Cartier a reçu un certificat honorifique pour sa participation active à la Semaine nationale de prévention de la noyade 2025.

Les sauveteurs de la Ville, sous la supervision de leur responsable aquatique Guylaine Banville, ont multiplié les activités éducatives et interactives pour promouvoir des comportements sécuritaires dans les milieux aquatiques lors de la Semaine tenue du 21 au 27 juillet.

Le certificat honorifique a été remis le 6 septembre. Cette reconnaissance met en lumière l’engagement et le professionnalisme des sauveteurs, ainsi que la mobilisation des citoyens.

« C’est une grande fierté pour notre équipe. Nos sauveteurs se sont investis avec passion et créativité, et de voir la population embarquer avec autant d’enthousiasme, c’est vraiment inspirant », souligne Mme Guylaine Banville, responsable aquatique au Service des loisirs.