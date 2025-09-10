Hockey | Équipés de la tête aux pieds grâce à Innu Nikamu et la NHLPA

Une cinquantaine de jeunes innus de 3 à 10 ans pourront porter un équipement de hockey neuf. Le Festival Innu Nikamu, en collaboration avec l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (NHLPA), a pu aider de nombreuses familles.

La cinquantaine d’équipements offerts a rapidement trouvé preneur lors de sa distribution au début du mois.

Cette initiative cadre dans le programme Goals and Dreams qui soutient le développement sportif et le bien-être des jeunes. Ils se voient ainsi offrir les moyens de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions.

Pas moins de 70 familles de Uashat mak Mani-utenam, Sept-Îles, Schefferville, Ekuanitshit, Nutashkuan, La Romaine et même Mashteuiatsh ont pu équiper leurs enfants avec des ensembles complets, comprenant patins, bâtons, casques et autres accessoires essentiels pour pratiquer le hockey en toute sécurité.

« La mission du Festival ne se limite pas à la musique et à la culture ; elle englobe

également le bien-être des enfants. Nous sommes fiers de contribuer à des projets qui les font grandir et favorisent leur développement », souligne Normand Jr. Thirnish-Pilot, directeur d’Innu Nikamu.

M. Tshinish-Pilot n’en est d’ailleurs pas à un un premier geste de la sorte en partenariat avec la NHLPA. Une vingtaine de jeunes âgés de 8 à 18 ans, de Pakua Shipu, avait aussi eu droit à des équipements de hockey à la fin de 2021.