Hockey | Équipés de la tête aux pieds grâce à Innu Nikamu et la NHLPA

Par Sylvain Turcotte 1:16 PM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :

Un des jeunes Innus ayant eu droit équipement de hockey grâce au Fesitval Innu Nikamu et l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Photo Courtoisie

Une cinquantaine de jeunes innus de 3 à 10 ans pourront porter un équipement de hockey neuf. Le Festival Innu Nikamu, en collaboration avec l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (NHLPA), a pu aider de nombreuses familles. 

La cinquantaine d’équipements offerts a rapidement trouvé preneur lors de sa distribution au début du mois.

Cette initiative cadre dans le programme Goals and Dreams qui soutient le développement sportif et le bien-être des jeunes. Ils se voient ainsi offrir les moyens de pratiquer leur sport dans de bonnes conditions. 

Pas moins de 70 familles de Uashat mak Mani-utenam, Sept-Îles, Schefferville, Ekuanitshit, Nutashkuan, La Romaine et même Mashteuiatsh ont pu équiper leurs enfants avec des ensembles complets, comprenant patins, bâtons, casques et autres accessoires essentiels pour pratiquer le hockey en toute sécurité. 

« La mission du Festival ne se limite pas à la musique et à la culture ; elle englobe 

également le bien-être des enfants. Nous sommes fiers de contribuer à des projets qui les font grandir et favorisent leur développement », souligne Normand Jr. Thirnish-Pilot, directeur d’Innu Nikamu. 

M. Tshinish-Pilot n’en est d’ailleurs pas à un un premier geste de la sorte en partenariat avec la NHLPA. Une vingtaine de jeunes âgés de 8 à 18 ans, de Pakua Shipu, avait aussi eu droit à des équipements de hockey à la fin de 2021.

Pakua Shipu : des équipements de hockey tout neuf pour passer au travers une tragédie

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Kateri Champagne Jourdain deviendrait ministre de la Famille

Sept-Îles envisage des caméras de surveillance pour ses parcs

Podcast et élections municipales au menu de nousTV Sept-Îles

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Kateri Champagne Jourdain deviendrait ministre de la Famille

Consulter la nouvelle

Sept-Îles envisage des caméras de surveillance pour ses parcs

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord