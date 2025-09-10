Des pionnières comme cheffes de train pour Transport Tshiuetin

Par Sylvain Turcotte 5:00 AM - 10 septembre 2025
Temps de lecture :

Mérédith Fontaine et Kayla Vollant, cheffes de train pour Transport Ferroviaire Tshiuetin. Photo Sylvain Turcotte

Mérédith Fontaine et Kayla Vollant sont des pionnières chez Transport Ferroviaire Tshiuetin. Elles sont les premières femmes innues de la compagnie à porter le titre de cheffe de train. 

Elles sont une denrée rare. Elles ne sont que dix-sept femmes diplômées de l’Attestation d’études collégiales (AEC) du Cégep de Sept-Îles en transport ferroviaire – chefs de train pour les quatre dernières cohortes. Deux d’entre elles occupent maintenant ce poste pour Transport Tshiuetin.

On ne parle pas ici de la personne qui est aux commandes de la locomotive de tête, mais de celle qui est responsable de la sécurité du train, un peu comme la copilote

Parmi les tâches d’un chef de train : manœuvrer les wagons, former et scinder les trains dans les cours de triage et déplacer les wagons entre les différentes voies.

Mérédith Fontaine a terminé sa formation en juin 2023, un an plus tard pour Kayla Vollant.

Pour Mme Fontaine, 22 ans, le déclic vers cette profession s’est fait en regardant le film À fond de train, mettant notamment en vedette Denzel Washington. 

« Je trouvais ça cool voir conduire des trains, mais je n’avais alors aucune idée c’était quoi être cheffe de train. J’ai aimé le cours », a-t-elle dit.

« On voit à la gestion du train, on évalue sa conduite. On est copilote », renchérit-elle.

Mérédith Fontaine aime être en contrôle, « prendre des décisions ». Jamais elle n’aurait cru exercer ce métier plus jeune. 

Quant à Kayla Vollant, 30 ans, elle avait déjà regardé pour le cours en transport ferroviaire, même si c’est « plus une job d’homme », mentionne celle qui a travaillé en administration, notamment pour ITUM.

Elle avait vu les publications de Mérédith Fontaine et s’est mise à lui poser des questions, lui demander des conseils. Elle a finalement décidé de faire le saut pour devenir une cheffe de train.

Ce qu’elle aime. c’est le côté physique, et être entouré par le bois et la nature, « et les beaux paysages ».

Kayla Vollant travaille sur les trains de minerai. C’est du 14/14, un horaire qui lui convient parfaitement. 

Méredith Fontaine est affectée aux trains de passagers avec un horaire de cinq jours de travail pour deux de congé. Toutefois, depuis mars, elle est confinée à un rôle d’agent de bord puisqu’elle est enceinte, bébé attendu pour décembre. Elle aimerait éventuellement être à bord pour les trains de marchandises ou de minerai. 

Leur travail se fait entre Emeril (située à une soixantaine de kilomètres de Wabush) et Schefferville, pour la portion du chemin de fer desservie par Transport Tshiuetin, sur environ 130 milles. L’autre section relève d’IOC avec le chemin de fer QNS&L.

Elles se rendent chaque fois au Labrador, jusqu’à Wabush, en avion.

Kayla Vollant et Mérédith Fontaine n’aspirent pas pour le moment à devenir conductrice de train. Ce poste relève de formations dispensées par les compagnies. Et si elles ont un message à lancer aux autres femmes innues concernant les perspectives comme cheffe de train, « tout est possible », de conclure Mme Vollant.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Un ex-animateur de la radio de Sept-Îles est décédé

Les véhicules hors route permis dans certaines rues de Sept-Îles

Les familles invitées à venir déterrer les vestiges automobiles de la pointe de Moisie

Emplois vedettes

MÉCANICIEN INDUSTRIEL

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Un ex-animateur de la radio de Sept-Îles est décédé

Consulter la nouvelle
Actualité

Les véhicules hors route permis dans certaines rues de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord