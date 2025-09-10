Des pionnières comme cheffes de train pour Transport Tshiuetin

Mérédith Fontaine et Kayla Vollant sont des pionnières chez Transport Ferroviaire Tshiuetin. Elles sont les premières femmes innues de la compagnie à porter le titre de cheffe de train.

Elles sont une denrée rare. Elles ne sont que dix-sept femmes diplômées de l’Attestation d’études collégiales (AEC) du Cégep de Sept-Îles en transport ferroviaire – chefs de train pour les quatre dernières cohortes. Deux d’entre elles occupent maintenant ce poste pour Transport Tshiuetin.

On ne parle pas ici de la personne qui est aux commandes de la locomotive de tête, mais de celle qui est responsable de la sécurité du train, un peu comme la copilote

Parmi les tâches d’un chef de train : manœuvrer les wagons, former et scinder les trains dans les cours de triage et déplacer les wagons entre les différentes voies.

Mérédith Fontaine a terminé sa formation en juin 2023, un an plus tard pour Kayla Vollant.

Pour Mme Fontaine, 22 ans, le déclic vers cette profession s’est fait en regardant le film À fond de train, mettant notamment en vedette Denzel Washington.

« Je trouvais ça cool voir conduire des trains, mais je n’avais alors aucune idée c’était quoi être cheffe de train. J’ai aimé le cours », a-t-elle dit.

« On voit à la gestion du train, on évalue sa conduite. On est copilote », renchérit-elle.

Mérédith Fontaine aime être en contrôle, « prendre des décisions ». Jamais elle n’aurait cru exercer ce métier plus jeune.

Quant à Kayla Vollant, 30 ans, elle avait déjà regardé pour le cours en transport ferroviaire, même si c’est « plus une job d’homme », mentionne celle qui a travaillé en administration, notamment pour ITUM.

Elle avait vu les publications de Mérédith Fontaine et s’est mise à lui poser des questions, lui demander des conseils. Elle a finalement décidé de faire le saut pour devenir une cheffe de train.

Ce qu’elle aime. c’est le côté physique, et être entouré par le bois et la nature, « et les beaux paysages ».

Kayla Vollant travaille sur les trains de minerai. C’est du 14/14, un horaire qui lui convient parfaitement.

Méredith Fontaine est affectée aux trains de passagers avec un horaire de cinq jours de travail pour deux de congé. Toutefois, depuis mars, elle est confinée à un rôle d’agent de bord puisqu’elle est enceinte, bébé attendu pour décembre. Elle aimerait éventuellement être à bord pour les trains de marchandises ou de minerai.

Leur travail se fait entre Emeril (située à une soixantaine de kilomètres de Wabush) et Schefferville, pour la portion du chemin de fer desservie par Transport Tshiuetin, sur environ 130 milles. L’autre section relève d’IOC avec le chemin de fer QNS&L.

Elles se rendent chaque fois au Labrador, jusqu’à Wabush, en avion.

Kayla Vollant et Mérédith Fontaine n’aspirent pas pour le moment à devenir conductrice de train. Ce poste relève de formations dispensées par les compagnies. Et si elles ont un message à lancer aux autres femmes innues concernant les perspectives comme cheffe de train, « tout est possible », de conclure Mme Vollant.