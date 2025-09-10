Benoit Méthot en réflexion pour la mairie de Sept-Îles

L’ancien directeur général des Opérations ferroviaires et portuaires et Énergie chez Rio Tinto IOC, Benoit Méthot, envisage une candidature à la mairie de Sept-Îles.

Le principal intéressé confirme qu’il réfléchit à cette option depuis le début de l’été et qu’il fera bientôt connaître sa décision.

Aujourd’hui à la retraite, M. Méthot est quand même impliqué dans la communauté, notamment sur les conseils d’administration de la Caisse Desjardins de l’Énergie et des Ressources naturelles, ainsi que la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles.

Pour l’instant, deux personnes ont confirmé qu’ils seraient candidats à la mairie de Sept-Îles. Il s’agit de la conseillère municipale Guylaine Lejeune et de Patrick Hudon.

La période des dépôts des candidatures se déroulera du 19 septembre au 3 octobre.

Les gens intéressés à se présenter peuvent obtenir les documents nécessaires pour poser une candidature à l’hôtel de ville. Toutefois, à partir du 19 septembre, le bureau des élections sera situé au Centre socio-récréatif.