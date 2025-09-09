Une température sous le zéro degré Celsius pour Sept-Îles

Par Sylvain Turcotte 1:53 PM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

Le thermomètre affichait dans le négatif tôt ce matin à Sept-Îles.  Photo Pixabay

Il y avait un « moins » devant la température observée ce matin à Sept-Îles. Une situation assez particulière pour pareille date.

Il faisait -1 degré et des poussières à 5 h ce matin du 9 septembre 2025.

Une température qui figurera ou qui s’approchera du top 5 de ce qui a été enregistré par Environnement Canada depuis plus de 100 ans.

Pour un neuvième jour de septembre, il aura déjà fait -4,4 (1922), -2,4 (2003) et -2,2 (1946). Au cinquième rang, c’était un -1,1 degré Celsius au thermomètre.

La température normale de minimum pour un 9 septembre à Sept-Îles est de 6 degrés Celsius.

Alexandra Cournoyer d’Environnement Canada indique que des températures négatives ont déjà été enregistrées plus tôt en septembre, et même en août, dans le passé, pour Sept-Îles. 

« Ce n’est pas hors norme ce qu’on voit aujourd’hui, mais ce n’est pas de quoi qu’on voit fréquemment », souligne-t-elle.  

 

