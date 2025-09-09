Un ex-animateur de la radio de Sept-Îles est décédé

L’animateur de radio Guy Massé est décédé mardi, des suites d’un cancer du cerveau.

Les auditeurs du 94,1 (CKCN), les fins de semaine, ont été accompagnés pendant plusieurs années par la voix de Guy Massé. Il était à la barre des émissions Plaisir le week-end et Les légendes de la Pop diffusées à l’antenne de la radio privée de Sept-Îles détenue par Arsenal Média.

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le départ de Ton Guy Massé. Il s’est éteint paisiblement aujourd’hui à 14 h 4, entouré de sa famille et de ses proches », peut-on lire dans une publication de sa page Facebook.

L’animateur composait avec la maladie depuis presque 2 ans.

« Les derniers mois ayant été plus difficiles, il a choisi de partir dans la dignité », écrit-on.

En plus de Sept-Îles, Guy Massé a fait entendre sa voix partout au Québec.

« Guy a marqué le monde de la radio par son talent, sa passion et ses performances inoubliables en ondes. De ses débuts à CFJO, en passant par l’Abitibi, Montréal, Québec et surtout sa région de cœur, les Bois-Francs, il a laissé sa voix résonner sur de nombreuses stations », souligne la publication.

Les auditeurs sont invités à lui rendre hommage en partageant un souvenir sur sa page Facebook Ton Guy Massé.