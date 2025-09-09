Un ex-animateur de la radio de Sept-Îles est décédé

Par Emy-Jane Déry 4:40 PM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

L’animateur de radio Guy Massé est décédé le 9 septembre. Photo Facebook

L’animateur de radio Guy Massé est décédé mardi, des suites d’un cancer du cerveau. 

Les auditeurs du 94,1 (CKCN), les fins de semaine, ont été accompagnés pendant plusieurs années par la voix de Guy Massé. Il était à la barre des émissions Plaisir le week-end et Les légendes de la Pop diffusées à l’antenne de la radio privée de Sept-Îles détenue par Arsenal Média. 

« C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le départ de Ton Guy Massé. Il s’est éteint paisiblement aujourd’hui à 14 h 4, entouré de sa famille et de ses proches », peut-on lire dans une publication de sa page Facebook. 

L’animateur composait avec la maladie depuis presque 2 ans. 

« Les derniers mois ayant été plus difficiles, il a choisi de partir dans la dignité », écrit-on. 

En plus de Sept-Îles, Guy Massé a fait entendre sa voix partout au Québec. 

« Guy a marqué le monde de la radio par son talent, sa passion et ses performances inoubliables en ondes. De ses débuts à CFJO, en passant par l’Abitibi, Montréal, Québec et surtout sa région de cœur, les Bois-Francs, il a laissé sa voix résonner sur de nombreuses stations », souligne la publication. 

Les auditeurs sont invités à lui rendre hommage en partageant un souvenir sur sa page Facebook Ton Guy Massé

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Les véhicules hors route permis dans certaines rues de Sept-Îles

Les familles invitées à venir déterrer les vestiges automobiles de la pointe de Moisie

Chasse à l’orignal : des changements attendus en 2026

Emplois vedettes

INSPECTEUR OU INSPECTRICE DE CHANTIER

Commission de la construction du Québec
Consulter l'offre

OUVRIER POLYVALENT

Le Service Correctionnel Canada
Port-Cartier
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Les véhicules hors route permis dans certaines rues de Sept-Îles

Consulter la nouvelle

Les familles invitées à venir déterrer les vestiges automobiles de la pointe de Moisie

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition papier de la semaine - 10 septembre 2025

À découvrir

Des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord