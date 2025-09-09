Quatre joueurs du Drakkar aux camps de la LNH

Les camps d’entraînement de la Ligue nationale de hockey s’amorcent cette semaine et quatre joueurs du Drakkar de Baie-Comeau sont représentés.
Drew Allison (Avalanche du Colorado), Lucas Beckman (Sénateurs d’Ottawa), Alexis Bernier (Kraken de Seattle) et Alexis Mathieu (Ducks d’Anaheim) y participent.
Au total, on y compte 62 joueurs de la Ligue de hockey junior Maritimes du Québec.
L’Armada de Blainville-Boisbriand et les Wildcats de Moncton dominent avec neuf joueurs chacun.
Pour l’Armada, il y a entre autres Justin Carbonneau, aux Blues de St. Louis, et pour Moncton, on y retrouve Caleb Desnoyers, au Mammoth de l’Utah.
