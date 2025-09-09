Les véhicules hors route permis dans certaines rues de Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 4:03 PM - 9 septembre 2025
Temps de lecture :

La Ville de Sept-Îles a modifié son règlement sur la circulation des véhicules hors route dans les rues. Photo Archives

La circulation des véhicules hors routes sera désormais acceptée dans certaines rues de Sept-Îles.

La Ville a autorisé ce type de véhicules à circuler sur une partie du boulevard des Montagnais, entre la rue Leventoux et la rue Pinip (accès arrière du IGA), ainsi que pour traverser les rues Holliday, Napoléon et du Père-Divet à la hauteur de la ligne de transmission d’Hydro-Québec (pour accéder au Marché Comeau). 

Cette autorisation ne concerne pas les motoneiges.

Auparavant, il était interdit à tout conducteur d’un véhicule hors route de se promener dans les rues et chemins publics de la Ville de Sept-Îles.

La municipalité a décidé d’adopter ce nouveau règlement à la suite de demandes provenant du Club Quad Les Nord-Côtiers et de la Fédération des clubs Quad.

Grâce à cette mesure, les touristes qui sont de passage à Sept-Îles pourront s’arrêter, explique Suzanne Murray, relationniste pour le Club Quad Les Nord-Côtiers.

« Tous touristes qui arrivent à Sept-Îles ne peuvent ni s’héberger ni se nourrir », affirme-t-elle en raison du manque d’accès pour se rendre aux commerces dans la ville. 

Elle donne en exemple un groupe d’une quarantaine de touristes en quad, cet été, qui a passé la nuit dans un hôtel de Port-Cartier plutôt qu’à Sept-Îles.

Elle croit que de telles mesures permettront de développer ce secteur touristique.

« Les quadistes ne traînent pas de nourriture ou de gaz, donc il faut être capable d’avoir accès à des points de ravitaillement pour pouvoir développer le tourisme en quad », dit Mme Murray.

